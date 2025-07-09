https://crimea.ria.ru/20250709/muzhchina-pogib-pri-vzryve-vo-vremya-uborki-sena-v-belgorodskoy-oblasti-1147832406.html

Мужчина погиб при взрыве во время уборки сена в Белгородской области

Мужчина погиб при взрыве во время уборки сена в Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Мужчина погиб при взрыве во время уборки сена в Белгородской области

Один человек погиб и двое получили ранения от детонация взрывного устройства в хуторе Колотиловский Белгородской области во время уборки сена. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T16:31

2025-07-09T16:31

2025-07-09T16:12

вячеслав гладков

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

взрывное устройство

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое получили ранения от детонация взрывного устройства в хуторе Колотиловский Белгородской области во время уборки сена. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По информации Гладкова, 17-летнего парня и другого мужчину доставили в Краснояружскую ЦРБ. По предварительной информации, у подростка – тупая травма живота. Бригада скорой помощи доставила его в Ракитянскую ЦРБ.Ранее сообщалось, что три человека погибли и еще шестеро получили ранения при ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске. Боевики киевского режима атаковали пляж поздно вечером во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ снова пытались ударить по Крыму ВСУ ударили по инфекционной больнице и зданию скорой помощи в РыльскеРебенок ранен при обстреле Шебекино

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), взрывное устройство, происшествия, новости