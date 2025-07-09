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Летнее цветочное шоу: лилии зацвели в Никитском ботаническом саду в Крыму

Летнее цветочное шоу: лилии зацвели в Никитском ботаническом саду в Крыму - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Летнее цветочное шоу: лилии зацвели в Никитском ботаническом саду в Крыму

В Верхнем парке Никитского ботанического сада открылась моно-выставка лилейника, где представлено 155 образцов этого растения, сообщает директор НБС Юрий... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T22:24

2025-07-09T22:24

2025-07-09T22:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля – РИА Новости Крым. В Верхнем парке Никитского ботанического сада открылась моно-выставка лилейника, где представлено 155 образцов этого растения, сообщает директор НБС Юрий Плугатарь.По его словам, цветочная композиция включает 6 видов, 145 сортов и 4 формы лилейника.Один из самых интересных уголков – 24-я куртина Нижнего парка Арборетума. Здесь созданы миксбордеры – цветники, в которых лилейники сочетаются с другими декоративными растениями. Соседство, по словам Плугатаря" подбиралось с учетом формы, окраски и контрастности, что усиливает визуальное восприятие и продлевает сезон цветения.Выращивание линейника в Никитском саду началось еще в первой четверти XIX века – в списке растений первого директора сада Христиана Стевена упоминаются четыре разновидности. Целенаправленная работа по коллекционированию и селекции ортов стартовала в 1990-х годах и продолжается по сей день."Название рода Hemerocallis говорит само за себя – "красивый в течение дня". Цветок живет лишь сутки, но из-за обилия бутонов и цветоносов создается эффект постоянного цветения. Один взрослый куст может выпускать до 30 цветоносов, каждый с десятками цветков", - рассказали специалисты.Особой ценностью линейника специалисты называют жаростойкость. В условиях Южного берега Крыма это растение устойчиво цветет в самые знойные месяцы – с июня по август. Многие сорта радуют глаз вплоть до осенних заморозков, особенно те, что повторно зацветают, пояснили в НБС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветущий и алеющий: застывшие мгновения мая в объективе РИА Новости КрымАлый Крым: на полуострове период цветения маковВ Никитском ботсаду выбрали самый красивый тюльпан

https://crimea.ria.ru/20250404/salyut-pobedy-v-nikitskom-botsadu-startuet-parad-tyulpanov-1145430671.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, никитский ботанический сад, природа, отдых, отдых в крыму, ялта, общество