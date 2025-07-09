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Крымский мост сейчас: продолжает расти очередь – ожидание более часа - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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Крымский мост сейчас: продолжает расти очередь – ожидание более часа
Крымский мост сейчас: продолжает расти очередь – ожидание более часа - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Крымский мост сейчас: продолжает расти очередь – ожидание более часа
Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост продолжает расти очередь. По состоянию на 16 часов среды проезда ожидают 395 автомобилей со стороны Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T16:22
2025-07-09T16:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост продолжает расти очередь. По состоянию на 16 часов среды проезда ожидают 395 автомобилей со стороны Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, уточнили в публикации.С утра проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив был свободен. Очередь со стороны Крымского полуострова начала расти в 11 часов – проезда ждали 30 автомобилей, к полудню количество машин на выезде из Крыма увеличилось до 95.В 13 часов сообщалось, что перед досмотровыми пунктами у Крымского моста резко выросла очередь. Со стороны Керчи проезда ожидали 280 автомобилей.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Оптимальное время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютСанатории и отели Евпатории: есть ли еще шанс попасть на отдых в июлеТрасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня
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60
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт, новости крыма
Крымский мост сейчас: продолжает расти очередь – ожидание более часа

Крымский мост сейчас - со стороны Керчи в очереди проезда ждут 395 автомобилей

16:22 09.07.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост продолжает расти очередь. По состоянию на 16 часов среды проезда ожидают 395 автомобилей со стороны Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 16 часов в очереди со стороны Керчи находится 395 транспортных средств. Время ожидания более часа", – сказано в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, уточнили в публикации.
С утра проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив был свободен. Очередь со стороны Крымского полуострова начала расти в 11 часов – проезда ждали 30 автомобилей, к полудню количество машин на выезде из Крыма увеличилось до 95.
В 13 часов сообщалось, что перед досмотровыми пунктами у Крымского моста резко выросла очередь. Со стороны Керчи проезда ожидали 280 автомобилей.
Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.
Оптимальное время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.
Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКерчьКерченский проливТаманьТранспортНовости Крыма
 
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