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Крымский мост сейчас: продолжает расти очередь – ожидание более часа

Крымский мост сейчас: продолжает расти очередь – ожидание более часа - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Крымский мост сейчас: продолжает расти очередь – ожидание более часа

Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост продолжает расти очередь. По состоянию на 16 часов среды проезда ожидают 395 автомобилей со стороны Крыма. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T16:22

2025-07-09T16:22

2025-07-09T16:22

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на Крымский мост продолжает расти очередь. По состоянию на 16 часов среды проезда ожидают 395 автомобилей со стороны Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет, уточнили в публикации.С утра проезд с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив был свободен. Очередь со стороны Крымского полуострова начала расти в 11 часов – проезда ждали 30 автомобилей, к полудню количество машин на выезде из Крыма увеличилось до 95.В 13 часов сообщалось, что перед досмотровыми пунктами у Крымского моста резко выросла очередь. Со стороны Керчи проезда ожидали 280 автомобилей.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Оптимальное время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютСанатории и отели Евпатории: есть ли еще шанс попасть на отдых в июлеТрасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дня

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт, новости крыма