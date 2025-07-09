Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250709/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-sredy-1147840386.html
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды
У Крымского моста к вечеру среды сокращается очередь на досмотр. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T21:13
2025-07-09T21:13
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143112954_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfbaee981746d57afe1a9802c627a28a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля — РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру среды сокращается очередь на досмотр. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Пробка со стороны Крымского полуострова начала расти в 11 часов – тогда проезда ждали 30 автомобилей, к полудню количество машин на выезде из Крыма увеличилось до 95. В 13:00 перед досмотровыми пунктами у Крымского моста резко выросла очередь. Со стороны Керчи проезда ожидали 280 автомобилей. К 16:00 в заторе находилось уже 395 машин.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Оптимальное время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/05/1143112954_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_516100186051235c0af717a2afbde616.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды

У Крымского моста сейчас проезда ждут 95 машин со стороны Керчи

21:13 09.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛегковые автомобили на Крымском мосту.
Легковые автомобили на Крымском мосту. - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля — РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру среды сокращается очередь на досмотр. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"К 21:00 в очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств". - отмечается в публикации.
При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Пробка со стороны Крымского полуострова начала расти в 11 часов – тогда проезда ждали 30 автомобилей, к полудню количество машин на выезде из Крыма увеличилось до 95. В 13:00 перед досмотровыми пунктами у Крымского моста резко выросла очередь. Со стороны Керчи проезда ожидали 280 автомобилей. К 16:00 в заторе находилось уже 395 машин.
Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.
Оптимальное время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.
Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:4320 студентов из Крыма приехали на Запорожскую АЭС на практику
21:29Путин освободил от должности своего спецпредставителя по Ближнему Востоку
21:13Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды
21:01На базе СевГУ появится кампус мирового уровня – Развожаев
20:47США с 1 августа вводят пошлины для Молдавии и еще пяти стран
20:26Звезда сериала "Жуки" в Крыму: не стоит навязывать молодежи старые схемы
20:05В Крыму 8 сел Бахчисарайского района останутся без газа
19:45В России появится "Цифровой профиль иностранного гражданина" – указ
19:37Просила не пить: житель Севастополя осужден за жестокое убийство матери
19:23В Симферополе без света остался район Куйбышевского рынка - причины
19:17Иномарка сбила ребенка на самокате в Севастополе
18:40Женщина за рулем троллейбуса: легко ли управлять "рогатым" в Крыму
18:32На благоустройство дворов в четырех городах Крыма выделено 2,9 млрд
18:27В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка
18:02Когда откроют аэропорт Геленджика
17:57До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
17:28Умер раненный на пляже в Курске во время атаки ВСУ 5-летний ребенок
17:18Двое крымчан вывезли сотрудника в лес и избили за долг в 10 тысяч рублей
16:59Черноморский район Крыма полностью блокируют на четыре часа – причина
16:51Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу - Росавиация
Лента новостейМолния