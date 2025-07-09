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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды

У Крымского моста к вечеру среды сокращается очередь на досмотр. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T21:13

2025-07-09T21:13

2025-07-09T21:13

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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тамань

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля — РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру среды сокращается очередь на досмотр. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Пробка со стороны Крымского полуострова начала расти в 11 часов – тогда проезда ждали 30 автомобилей, к полудню количество машин на выезде из Крыма увеличилось до 95. В 13:00 перед досмотровыми пунктами у Крымского моста резко выросла очередь. Со стороны Керчи проезда ожидали 280 автомобилей. К 16:00 в заторе находилось уже 395 машин.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Оптимальное время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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