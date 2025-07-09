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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды
У Крымского моста к вечеру среды сокращается очередь на досмотр. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T21:13
2025-07-09T21:13
2025-07-09T21:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля — РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру среды сокращается очередь на досмотр. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Пробка со стороны Крымского полуострова начала расти в 11 часов – тогда проезда ждали 30 автомобилей, к полудню количество машин на выезде из Крыма увеличилось до 95. В 13:00 перед досмотровыми пунктами у Крымского моста резко выросла очередь. Со стороны Керчи проезда ожидали 280 автомобилей. К 16:00 в заторе находилось уже 395 машин.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Оптимальное время для проезда по транспортному переходу через Керченский пролив с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин.Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру среды
У Крымского моста сейчас проезда ждут 95 машин со стороны Керчи