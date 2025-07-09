https://crimea.ria.ru/20250709/krym-voshel-v-spisok-regionov-s-samym-dorogim-morozhenym-1147829978.html

Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым

Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым

Крым и Краснодарский край вошли в топ регионов России, в которых продается самое дорогое мороженое, средняя стоимость летнего десерта на юге страны колеблется... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T15:09

2025-07-09T15:09

2025-07-09T15:34

втб

крым

краснодарский край

мороженое

искусственный интеллект

банк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крым и Краснодарский край вошли в топ регионов России, в которых продается самое дорогое мороженое, средняя стоимость летнего десерта на юге страны колеблется от 104 до 108 рублей, следует из данных ИИ-сервиса ВТБ "Геоплатформа".Аналитики банка проанализировали продажи мороженого в различных регионах страны в течение 2024 года и предыдущих лет. Выяснилось, что самые большие любители мороженого в России живут в Тюменской, Курской, Смоленской, Белгородской и Нижегородской областях. В этих регионах одни из самых низких цен на мороженое (около 60–70 рублей).Помимо юга России, самое дорогое мороженое продается в регионах Дальнего Востока (120–140 рублей за пачку) и в Москве (115 рублей).Традиционно временем повышенной популярности мороженого являются летний период и сентябрь. По подсчетам аналитиков, средняя цена мороженого по всей стране составляет порядка 90 рублей.Мужчины и женщины в среднем по стране покупают равное количество мороженого. В целом, женщины подчас склонны покупать более дорогое мороженое, чем мужчины, отмечают аналитики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20231130/v-krymu-nauchilis-delat-konfety-iz-morozhenogo-1133192338.html

крым

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, крым, краснодарский край, мороженое, искусственный интеллект, банк