https://crimea.ria.ru/20250709/krym-voshel-v-spisok-regionov-s-samym-dorogim-morozhenym-1147829978.html
Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым
Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым
Крым и Краснодарский край вошли в топ регионов России, в которых продается самое дорогое мороженое, средняя стоимость летнего десерта на юге страны колеблется... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T15:09
2025-07-09T15:09
2025-07-09T15:34
втб
крым
краснодарский край
мороженое
искусственный интеллект
банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0b/1120485469_0:65:1620:976_1920x0_80_0_0_5de8e3b7cd7803f3b001f35c0a7c46e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крым и Краснодарский край вошли в топ регионов России, в которых продается самое дорогое мороженое, средняя стоимость летнего десерта на юге страны колеблется от 104 до 108 рублей, следует из данных ИИ-сервиса ВТБ "Геоплатформа".Аналитики банка проанализировали продажи мороженого в различных регионах страны в течение 2024 года и предыдущих лет. Выяснилось, что самые большие любители мороженого в России живут в Тюменской, Курской, Смоленской, Белгородской и Нижегородской областях. В этих регионах одни из самых низких цен на мороженое (около 60–70 рублей).Помимо юга России, самое дорогое мороженое продается в регионах Дальнего Востока (120–140 рублей за пачку) и в Москве (115 рублей).Традиционно временем повышенной популярности мороженого являются летний период и сентябрь. По подсчетам аналитиков, средняя цена мороженого по всей стране составляет порядка 90 рублей.Мужчины и женщины в среднем по стране покупают равное количество мороженого. В целом, женщины подчас склонны покупать более дорогое мороженое, чем мужчины, отмечают аналитики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20231130/v-krymu-nauchilis-delat-konfety-iz-morozhenogo-1133192338.html
крым
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/0b/1120485469_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_1e87aed6f8e12720500d974afb0467b7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, крым, краснодарский край, мороженое, искусственный интеллект, банк
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крым и Краснодарский край вошли в топ регионов России, в которых продается самое дорогое мороженое, средняя стоимость летнего десерта на юге страны колеблется от 104 до 108 рублей, следует из данных ИИ-сервиса ВТБ "Геоплатформа".
Аналитики банка проанализировали продажи мороженого в различных регионах страны в течение 2024 года и предыдущих лет. Выяснилось, что самые большие любители мороженого в России живут в Тюменской, Курской, Смоленской, Белгородской и Нижегородской областях. В этих регионах одни из самых низких цен на мороженое (около 60–70 рублей).
Помимо юга России, самое дорогое мороженое продается в регионах Дальнего Востока (120–140 рублей за пачку) и в Москве (115 рублей).
Традиционно временем повышенной популярности мороженого являются летний период и сентябрь. По подсчетам аналитиков, средняя цена мороженого по всей стране составляет порядка 90 рублей.
Мужчины и женщины в среднем по стране покупают равное количество мороженого. В целом, женщины подчас склонны покупать более дорогое мороженое, чем мужчины, отмечают аналитики.
"По характеру покупок в разных регионах мы понимаем потребности клиентов и планируем программы лояльности. Все это становится возможным благодаря данным, которые мы получаем с помощью "Геоплатформы". А алгоритмы искусственного интеллекта, встроенные в этот сервис, позволяют эффективно анализировать информацию и предлагать клиентам максимально релевантные услуги", — рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин, его слова приводит пресс-служба банка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.