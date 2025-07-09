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Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым
Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым
Крым и Краснодарский край вошли в топ регионов России, в которых продается самое дорогое мороженое, средняя стоимость летнего десерта на юге страны колеблется... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T15:09
2025-07-09T15:34
втб
крым
краснодарский край
мороженое
искусственный интеллект
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крым и Краснодарский край вошли в топ регионов России, в которых продается самое дорогое мороженое, средняя стоимость летнего десерта на юге страны колеблется от 104 до 108 рублей, следует из данных ИИ-сервиса ВТБ "Геоплатформа".Аналитики банка проанализировали продажи мороженого в различных регионах страны в течение 2024 года и предыдущих лет. Выяснилось, что самые большие любители мороженого в России живут в Тюменской, Курской, Смоленской, Белгородской и Нижегородской областях. В этих регионах одни из самых низких цен на мороженое (около 60–70 рублей).Помимо юга России, самое дорогое мороженое продается в регионах Дальнего Востока (120–140 рублей за пачку) и в Москве (115 рублей).Традиционно временем повышенной популярности мороженого являются летний период и сентябрь. По подсчетам аналитиков, средняя цена мороженого по всей стране составляет порядка 90 рублей.Мужчины и женщины в среднем по стране покупают равное количество мороженого. В целом, женщины подчас склонны покупать более дорогое мороженое, чем мужчины, отмечают аналитики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20231130/v-krymu-nauchilis-delat-konfety-iz-morozhenogo-1133192338.html
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60
втб, крым, краснодарский край, мороженое, искусственный интеллект, банк

Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым

15:09 09.07.2025 (обновлено: 15:34 09.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Крым и Краснодарский край вошли в топ регионов России, в которых продается самое дорогое мороженое, средняя стоимость летнего десерта на юге страны колеблется от 104 до 108 рублей, следует из данных ИИ-сервиса ВТБ "Геоплатформа".
Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженымКрым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым
Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженымКрым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым
Аналитики банка проанализировали продажи мороженого в различных регионах страны в течение 2024 года и предыдущих лет. Выяснилось, что самые большие любители мороженого в России живут в Тюменской, Курской, Смоленской, Белгородской и Нижегородской областях. В этих регионах одни из самых низких цен на мороженое (около 60–70 рублей).
Помимо юга России, самое дорогое мороженое продается в регионах Дальнего Востока (120–140 рублей за пачку) и в Москве (115 рублей).
Традиционно временем повышенной популярности мороженого являются летний период и сентябрь. По подсчетам аналитиков, средняя цена мороженого по всей стране составляет порядка 90 рублей.
Мужчины и женщины в среднем по стране покупают равное количество мороженого. В целом, женщины подчас склонны покупать более дорогое мороженое, чем мужчины, отмечают аналитики.
"По характеру покупок в разных регионах мы понимаем потребности клиентов и планируем программы лояльности. Все это становится возможным благодаря данным, которые мы получаем с помощью "Геоплатформы". А алгоритмы искусственного интеллекта, встроенные в этот сервис, позволяют эффективно анализировать информацию и предлагать клиентам максимально релевантные услуги", — рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин, его слова приводит пресс-служба банка.
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Фабрика мороженого в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
30 ноября 2023, 07:26
В Крыму научились делать конфеты из мороженого
 
ВТБКрымКраснодарский крайМороженоеИскусственный интеллектБанк
 
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