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Какие меры социальной поддержки семей с детьми работают в Крыму

Какие меры социальной поддержки семей с детьми работают в Крыму - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Какие меры социальной поддержки семей с детьми работают в Крыму

В Крыму семьи с детьми получают целый комплекс социальных мер поддержки с момента ожидания малыша до его взросления. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T07:56

2025-07-09T07:56

2025-07-09T07:56

соцзащита

крым

отделение социального фонда россии по республике крым

общество

выплаты и компенсации

пособия и выплаты

новости крыма

семья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Крыму семьи с детьми получают целый комплекс социальных мер поддержки с момента ожидания малыша до его взросления. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.Пособие по беременности и родам назначается работающим женщинам на период дородового и послеродового отпуска. С начала 2025 года его получили 4 634 работающих жительницы, добавили в отделении республиканского СФР.Кроме того, за полгода в Крыму порядка 6 150 семей получили единовременное пособия при рождении или усыновлении ребенка. В 2025 году 60 крымских семей, которые приняли на воспитание детей, также получили единовременную выплату от регионального Отделения Социального фонда России.Единое пособие – поддержка на детей до 17 лет. В зависимости от материального положения семьи отделение СФР устанавливает его размер от 50% до 100% от прожиточного минимума на ребенка (16 685 рублей). С начала 2025 года в Крыму такие выплаты получают родители более 160 тысяч детей.Также в Крыму назначают и выплачивают ряд пособий семьям военнослужащих. Жена имеет право на единовременное пособие в размере 42 665 рублей, если срок ее беременности составляет не менее 180 дней, рассказали специалисты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублейВ Крыму расширили список имеющих право на землю или выплату в 1 млнДополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получить

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соцзащита, крым, отделение социального фонда россии по республике крым, общество, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости крыма, семья