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Какие меры социальной поддержки семей с детьми работают в Крыму
Какие меры социальной поддержки семей с детьми работают в Крыму - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Какие меры социальной поддержки семей с детьми работают в Крыму
В Крыму семьи с детьми получают целый комплекс социальных мер поддержки с момента ожидания малыша до его взросления. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T07:56
2025-07-09T07:56
2025-07-09T07:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Крыму семьи с детьми получают целый комплекс социальных мер поддержки с момента ожидания малыша до его взросления. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.Пособие по беременности и родам назначается работающим женщинам на период дородового и послеродового отпуска. С начала 2025 года его получили 4 634 работающих жительницы, добавили в отделении республиканского СФР.Кроме того, за полгода в Крыму порядка 6 150 семей получили единовременное пособия при рождении или усыновлении ребенка. В 2025 году 60 крымских семей, которые приняли на воспитание детей, также получили единовременную выплату от регионального Отделения Социального фонда России.Единое пособие – поддержка на детей до 17 лет. В зависимости от материального положения семьи отделение СФР устанавливает его размер от 50% до 100% от прожиточного минимума на ребенка (16 685 рублей). С начала 2025 года в Крыму такие выплаты получают родители более 160 тысяч детей.Также в Крыму назначают и выплачивают ряд пособий семьям военнослужащих. Жена имеет право на единовременное пособие в размере 42 665 рублей, если срок ее беременности составляет не менее 180 дней, рассказали специалисты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублейВ Крыму расширили список имеющих право на землю или выплату в 1 млнДополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получить
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соцзащита, крым, отделение социального фонда россии по республике крым, общество, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости крыма, семья
Какие меры социальной поддержки семей с детьми работают в Крыму
В Крыму для семей с детьми предусмотрены выплаты от периода беременности и до 17 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Крыму семьи с детьми получают целый комплекс социальных мер поддержки с момента ожидания малыша до его взросления. Об этом сообщили в республиканском отделении Социального фонда России.
"Первые выплаты начинаются еще в период беременности женщины. Право на единое пособие возникает после 12 недель беременности, назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости и при соблюдении ряда условий. В Крыму эту важную поддержку получают более 2 500 будущих мам", – сказано в сообщении.
Пособие по беременности и родам назначается работающим женщинам на период дородового и послеродового отпуска. С начала 2025 года его получили 4 634 работающих жительницы, добавили в отделении республиканского СФР.
Кроме того, за полгода в Крыму порядка 6 150 семей получили единовременное пособия при рождении или усыновлении ребенка. В 2025 году 60 крымских семей, которые приняли на воспитание детей, также получили единовременную выплату от регионального Отделения Социального фонда России.
"Основной вид поддержки для родителей в декрете – пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его ежемесячно получают более 13 500 работающих мам Крыма", – подчеркнули специалисты.
Единое пособие – поддержка на детей до 17 лет. В зависимости от материального положения семьи отделение СФР устанавливает его размер от 50% до 100% от прожиточного минимума на ребенка (16 685 рублей). С начала 2025 года в Крыму такие выплаты получают родители более 160 тысяч детей.
Также в Крыму назначают и выплачивают ряд пособий семьям военнослужащих. Жена имеет право на единовременное пособие в размере 42 665 рублей, если срок ее беременности составляет не менее 180 дней, рассказали специалисты.
"После появления малыша на свет назначают ежемесячное пособие по уходу за ребенком военнослужащего по призыву (мобилизации) в размере 18 285 рублей", – добавили в сообщении.
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