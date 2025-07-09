https://crimea.ria.ru/20250709/grazhdanina-gruzii-zaochno-osudili-za-ubiystvo-v-feodosii-v-2001-godu-1147832775.html

Гражданина Грузии заочно осудили за убийство в Феодосии в 2001 году

Гражданина Грузии заочно осудили за убийство в Феодосии в 2001 году - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Гражданина Грузии заочно осудили за убийство в Феодосии в 2001 году

Гражданин Грузии заочно осужден к 12 годам лишения свободы за убийство, совершенное более двух десятилетий назад, сообщают в главке СК России по Крыму и... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T16:31

2025-07-09T16:31

2025-07-09T16:30

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гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля – РИА Новости Крым. Гражданин Грузии заочно осужден к 12 годам лишения свободы за убийство, совершенное более двух десятилетий назад, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.Как установлено следствием, в январе 2001 года 26-летний приезжий, находясь в компании знакомых на улице Армянской в Феодосии, спровоцировал конфликт с 23-летним прохожим. В ходе ссоры он нанес несколько ножевых ударов, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не удалось.Мужчину объявили в международный розыск, ему заочно предъявили обвинение в убийстве. Суд признал доказательства достаточными и приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее в Советском районе задержали 56-летнего местного жителя по обвинению в убийстве односельчанина в ходе ссоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина зарезал односельчанина и сбежалСевастополец получил два года за незаконный сбыт оружияСевастопольский стрелок-пенсионер получил уголовное дело

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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