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Гражданина Грузии заочно осудили за убийство в Феодосии в 2001 году
Гражданина Грузии заочно осудили за убийство в Феодосии в 2001 году - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Гражданина Грузии заочно осудили за убийство в Феодосии в 2001 году
Гражданин Грузии заочно осужден к 12 годам лишения свободы за убийство, совершенное более двух десятилетий назад, сообщают в главке СК России по Крыму и... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T16:31
2025-07-09T16:31
2025-07-09T16:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля – РИА Новости Крым. Гражданин Грузии заочно осужден к 12 годам лишения свободы за убийство, совершенное более двух десятилетий назад, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.Как установлено следствием, в январе 2001 года 26-летний приезжий, находясь в компании знакомых на улице Армянской в Феодосии, спровоцировал конфликт с 23-летним прохожим. В ходе ссоры он нанес несколько ножевых ударов, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не удалось.Мужчину объявили в международный розыск, ему заочно предъявили обвинение в убийстве. Суд признал доказательства достаточными и приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее в Советском районе задержали 56-летнего местного жителя по обвинению в убийстве односельчанина в ходе ссоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина зарезал односельчанина и сбежалСевастополец получил два года за незаконный сбыт оружияСевастопольский стрелок-пенсионер получил уголовное дело
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новости, феодосия, суд, приговор, крым, новости крыма, гсу ск россии по крыму и севастополю
Гражданина Грузии заочно осудили за убийство в Феодосии в 2001 году
Гражданин Грузии получил 12 лет колонии за убийство жителя Феодосии в 2001 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля – РИА Новости Крым. Гражданин Грузии заочно осужден к 12 годам лишения свободы за убийство, совершенное более двух десятилетий назад, сообщают в главке СК России по Крыму и Севастополю.
Как установлено следствием, в январе 2001 года 26-летний приезжий, находясь в компании знакомых на улице Армянской в Феодосии, спровоцировал конфликт с 23-летним прохожим. В ходе ссоры он нанес несколько ножевых ударов, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не удалось.
"Следователями и следователями-криминалистами совместно с коллегами из органов МВД в рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства", – уточняют в ведомстве.
Мужчину объявили в международный розыск, ему заочно предъявили обвинение в убийстве. Суд признал доказательства достаточными и приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в Советском районе задержали 56-летнего местного жителя по обвинению в убийстве
односельчанина в ходе ссоры.
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