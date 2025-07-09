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ФСБ задержала четырех подростков за поджоги на железной дороге - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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ФСБ задержала четырех подростков за поджоги на железной дороге
ФСБ задержала четырех подростков за поджоги на железной дороге - РИА Новости Крым, 09.07.2025
ФСБ задержала четырех подростков за поджоги на железной дороге
Сотрудники ФСБ задержали четверых подростков за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины, сообщила... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T13:43
2025-07-09T13:47
оренбургская область
удмуртия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
железная дорога
ск рф (следственный комитет российской федерации)
антитеррор
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали четверых подростков за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, трое обвиняемых в мае в Оренбургской области подожгли железнодорожное оборудование. Кроме этого, 17-летний житель Ижевска в июне совершил аналогичное преступление на железнодорожной магистрали в Удмуртии."Следствием установлено, что несовершеннолетние получали за содеянное денежное вознаграждение и действовали по указанию представителей украинских спецслужб, которые использовали для этого популярный среди молодежи мессенджер", – добавила официальный представитель СК РФ.Также она отметила, что у фигурантов дома уже прошли обыски, их допросили.Ранее в среду сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, планировавший теракт злоумышленник ликвидирован. По данным ведомства, теракт планировал осуществить россиянин – сторонник организации, признанной в России террористической и запрещенной.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области были объявлены днями траура.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭППланировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизменуЗакладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт
оренбургская область
удмуртия
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РИА Новости Крым
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оренбургская область, видео, удмуртия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), антитеррор, теракт
ФСБ задержала четырех подростков за поджоги на железной дороге

Четыре подростка задержаны за поджоги на железной дороге в Оренбургской области и Удмуртии

13:43 09.07.2025 (обновлено: 13:47 09.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали четверых подростков за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Пресечена деятельность четырех несовершеннолетних жителей Удмуртской республики и Оренбургской области, причастных к совершению террористических актов на железной дороге. Следствием предъявлено обвинение трем несовершеннолетним жителям Оренбурга в совершении преступлений... "террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору", – проинформировала Петренко.
По данным следствия, трое обвиняемых в мае в Оренбургской области подожгли железнодорожное оборудование. Кроме этого, 17-летний житель Ижевска в июне совершил аналогичное преступление на железнодорожной магистрали в Удмуртии.
"Следствием установлено, что несовершеннолетние получали за содеянное денежное вознаграждение и действовали по указанию представителей украинских спецслужб, которые использовали для этого популярный среди молодежи мессенджер", – добавила официальный представитель СК РФ.
Также она отметила, что у фигурантов дома уже прошли обыски, их допросили.
Ранее в среду сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, планировавший теракт злоумышленник ликвидирован. По данным ведомства, теракт планировал осуществить россиянин – сторонник организации, признанной в России террористической и запрещенной.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области были объявлены днями траура.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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Оренбургская областьУдмуртияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Железная дорогаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)АнтитеррорТеракт
 
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