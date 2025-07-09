ФСБ задержала четырех подростков за поджоги на железной дороге
Четыре подростка задержаны за поджоги на железной дороге в Оренбургской области и Удмуртии
13:43 09.07.2025 (обновлено: 13:47 09.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали четверых подростков за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Пресечена деятельность четырех несовершеннолетних жителей Удмуртской республики и Оренбургской области, причастных к совершению террористических актов на железной дороге. Следствием предъявлено обвинение трем несовершеннолетним жителям Оренбурга в совершении преступлений... "террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору", – проинформировала Петренко.
По данным следствия, трое обвиняемых в мае в Оренбургской области подожгли железнодорожное оборудование. Кроме этого, 17-летний житель Ижевска в июне совершил аналогичное преступление на железнодорожной магистрали в Удмуртии.
"Следствием установлено, что несовершеннолетние получали за содеянное денежное вознаграждение и действовали по указанию представителей украинских спецслужб, которые использовали для этого популярный среди молодежи мессенджер", – добавила официальный представитель СК РФ.
Также она отметила, что у фигурантов дома уже прошли обыски, их допросили.
Ранее в среду сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, планировавший теракт злоумышленник ликвидирован. По данным ведомства, теракт планировал осуществить россиянин – сторонник организации, признанной в России террористической и запрещенной.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.
Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области были объявлены днями траура.
В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
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