https://crimea.ria.ru/20250709/fsb-zaderzhala-chetyrekh-podrostkov-za-podzhogi-na-zheleznoy-doroge-1147826286.html

ФСБ задержала четырех подростков за поджоги на железной дороге

ФСБ задержала четырех подростков за поджоги на железной дороге - РИА Новости Крым, 09.07.2025

ФСБ задержала четырех подростков за поджоги на железной дороге

Сотрудники ФСБ задержали четверых подростков за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины, сообщила... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T13:43

2025-07-09T13:43

2025-07-09T13:47

оренбургская область

удмуртия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

железная дорога

ск рф (следственный комитет российской федерации)

антитеррор

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали четверых подростков за поджоги железнодорожного оборудования в Оренбургской области и Удмуртии по заданию спецслужб Украины, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, трое обвиняемых в мае в Оренбургской области подожгли железнодорожное оборудование. Кроме этого, 17-летний житель Ижевска в июне совершил аналогичное преступление на железнодорожной магистрали в Удмуртии."Следствием установлено, что несовершеннолетние получали за содеянное денежное вознаграждение и действовали по указанию представителей украинских спецслужб, которые использовали для этого популярный среди молодежи мессенджер", – добавила официальный представитель СК РФ.Также она отметила, что у фигурантов дома уже прошли обыски, их допросили.Ранее в среду сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, планировавший теракт злоумышленник ликвидирован. По данным ведомства, теракт планировал осуществить россиянин – сторонник организации, признанной в России террористической и запрещенной.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате семь человек погибли. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения стал подрыв.Семьям погибших при ЧП в Брянской области выплатят компенсации по 2,2 миллиона рублей. В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области были объявлены днями траура.В ту же ночь произошло ЧП на железнодорожном мосту в Курской области, в результате которого пострадали трое сотрудников поездной бригады. На 48-м километре трассы Тросна – Калиновка Железногорского района Курской области во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.Подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭППланировали теракты: сожители из Керчи ответят за госизменуЗакладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили теракт

оренбургская область

удмуртия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, видео, удмуртия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), железная дорога, ск рф (следственный комитет российской федерации), антитеррор, теракт