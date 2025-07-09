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Двое крымчан вывезли сотрудника в лес и избили за долг в 10 тысяч рублей

Двое крымчан вывезли сотрудника в лес и избили за долг в 10 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Двое крымчан вывезли сотрудника в лес и избили за долг в 10 тысяч рублей

В Симферопольском районе задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в серии тяжких преступлений. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T17:18

2025-07-09T17:18

2025-07-09T17:18

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в серии тяжких преступлений. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Отмечается, что двое мужчин в возрасте 41 года и 29 лет в ноябре прошлого года вывезли своего бывшего коллегу в лес рядом с селом Залесье под Симферополем. Там они избивали его, снимая процесс на камеру, и требовали вернуть долг в 10 тысяч рублей. В апреле 41-летний крымчанин решил по аналогичной схеме выбить со своего знакомого деньги за ремонт его автомобиля.Во время обыска силовиков по месту проживания подозреваемого были изъяты пистолет и патроны, снаряженные самодельным способом, метательные заряды и снаряды. "Согласно заключению эксперта, патроны признаны пригодными для выстрелов, а метаемое снаряжение патронов обладает достаточной поражающей способностью", - отметили правоохранители.В отношении владельца опасных предметов возбуждены уголовные дела за незаконное изготовление, переделку огнестрельного оружия и его основных частей, а также за приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку и незаконное ношение огнестрельного оружия.Кроме того, оба задержанных обвиняются по ч. 2 ст. 330 уголовного кодекса Российской Федерации "Самоуправство". Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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