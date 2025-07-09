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Двое крымчан вывезли сотрудника в лес и избили за долг в 10 тысяч рублей
Двое крымчан вывезли сотрудника в лес и избили за долг в 10 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Двое крымчан вывезли сотрудника в лес и избили за долг в 10 тысяч рублей
В Симферопольском районе задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в серии тяжких преступлений. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T17:18
2025-07-09T17:18
2025-07-09T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в серии тяжких преступлений. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Отмечается, что двое мужчин в возрасте 41 года и 29 лет в ноябре прошлого года вывезли своего бывшего коллегу в лес рядом с селом Залесье под Симферополем. Там они избивали его, снимая процесс на камеру, и требовали вернуть долг в 10 тысяч рублей. В апреле 41-летний крымчанин решил по аналогичной схеме выбить со своего знакомого деньги за ремонт его автомобиля.Во время обыска силовиков по месту проживания подозреваемого были изъяты пистолет и патроны, снаряженные самодельным способом, метательные заряды и снаряды. "Согласно заключению эксперта, патроны признаны пригодными для выстрелов, а метаемое снаряжение патронов обладает достаточной поражающей способностью", - отметили правоохранители.В отношении владельца опасных предметов возбуждены уголовные дела за незаконное изготовление, переделку огнестрельного оружия и его основных частей, а также за приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку и незаконное ношение огнестрельного оружия.Кроме того, оба задержанных обвиняются по ч. 2 ст. 330 уголовного кодекса Российской Федерации "Самоуправство". Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, мвд по республике крым, симферопольский район, происшествия, уголовный кодекс, новости крыма
Двое крымчан вывезли сотрудника в лес и избили за долг в 10 тысяч рублей
Стреляли и избивали в лесу за долги – в Крыму задержаны двое мужчин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе задержаны двое местных жителей, которые подозреваются в серии тяжких преступлений. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Отмечается, что двое мужчин в возрасте 41 года и 29 лет в ноябре прошлого года вывезли своего бывшего коллегу в лес рядом с селом Залесье под Симферополем. Там они избивали его, снимая процесс на камеру, и требовали вернуть долг в 10 тысяч рублей.
"Спустя некоторое время потерпевший предпринял попытку бежать, однако "оператор" несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону жертвы и попал в ногу", - уточнили в полиции.
В апреле 41-летний крымчанин решил по аналогичной схеме выбить со своего знакомого деньги за ремонт его автомобиля.
"В дневное время, находясь вблизи продуктового магазина в селе Каштановое, злоумышленник произвел выстрел из травматического пистолета в сторону должника, причинив ему тем самым существенный вред", - уточнили в МВД.
Во время обыска силовиков по месту проживания подозреваемого были изъяты пистолет и патроны, снаряженные самодельным способом, метательные заряды и снаряды.
"Согласно заключению эксперта, патроны признаны пригодными для выстрелов, а метаемое снаряжение патронов обладает достаточной поражающей способностью", - отметили правоохранители.
В отношении владельца опасных предметов возбуждены уголовные дела за незаконное изготовление, переделку огнестрельного оружия и его основных частей, а также за приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку и незаконное ношение огнестрельного оружия.
Кроме того, оба задержанных обвиняются по ч. 2 ст. 330 уголовного кодекса Российской Федерации "Самоуправство". Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"В настоящее время силовиками собирается доказательная база о причастности указанных лиц к совершению преступлений экстремистской направленности", - добавили в МВД.
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