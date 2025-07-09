Рейтинг@Mail.ru
До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250709/do-42-v-rostovskoy-oblasti-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-zhary-1147834851.html
До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости Крым, 09.07.2025
До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Ростовской области на пять дней. Температура воздуха может подняться до +42 градусов. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T17:57
2025-07-09T17:57
новости
ростов-на-дону
ростовская область
штормовое предупреждение
погода
жара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1b/1146026036_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0eb3c9bf89c83082e231ae78640210e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Ростовской области на пять дней. Температура воздуха может подняться до +42 градусов. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по области.Ранее сообщалось, что в среду в Крыму, благодаря влиянию высотного барического гребня и тропической воздушной массы, сохранится жаркая и сухая погода. В Симферополе уже перекрыт температурный рекорд. Накануне в столице Крыма столбик термометра поднялся до +38 градусов.Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также предупредил, что предстоящая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. Осадки, которые прогнозируются к четвергу, будут скудными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеКогда в Крыму потеплеет мореШторм обрушился на Подмосковье
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/1b/1146026036_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6fba98fb4ac08796f58f5fab001a93aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ростов-на-дону, ростовская область, штормовое предупреждение, погода, жара
До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за жары до +42 градусов – МЧС

17:57 09.07.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСухая трава
Сухая трава
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Ростовской области на пять дней. Температура воздуха может подняться до +42 градусов. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по области.

"9 июля в период 13-17 часов, а также во второй половине дня 10, 11, 12 и 13 июля на территории Ростовской области ожидается сильная жара +40...42 градусов", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в среду в Крыму, благодаря влиянию высотного барического гребня и тропической воздушной массы, сохранится жаркая и сухая погода. В Симферополе уже перекрыт температурный рекорд. Накануне в столице Крыма столбик термометра поднялся до +38 градусов.
Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также предупредил, что предстоящая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. Осадки, которые прогнозируются к четвергу, будут скудными.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Крым может прийти засуха – мнение
Когда в Крыму потеплеет море
Шторм обрушился на Подмосковье
 
НовостиРостов-на-ДонуРостовская областьШтормовое предупреждениеПогодаЖара
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37Просила не пить: житель Севастополя осужден за жестокое убийство матери
19:23В Симферополе без света остался район Куйбышевского рынка - причины
19:17Иномарка сбила ребенка на самокате в Севастополе
18:40Женщина за рулем троллейбуса: легко ли управлять "рогатым" в Крыму
18:32На благоустройство дворов в четырех городах Крыма выделено 2,9 млрд
18:27В Ялте на пешеходном переходе сбили девочку-подростка
18:02Когда откроют аэропорт Геленджика
17:57До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
17:28Умер раненный на пляже в Курске во время атаки ВСУ 5-летний ребенок
17:18Двое крымчан вывезли сотрудника в лес и избили за долг в 10 тысяч рублей
16:59Черноморский район Крыма полностью блокируют на четыре часа – причина
16:51Аэропорт Геленджика готовится возобновить работу - Росавиация
16:31Гражданина Грузии заочно осудили за убийство в Феодосии в 2001 году
16:31Мужчина погиб при взрыве во время уборки сена в Белгородской области
16:22Крымский мост сейчас: продолжает расти очередь – ожидание более часа
16:07В Симферополе до конца июля ограничат движение по одной из улиц в центре
15:47"Твой ход" – в Керчи проходит творческий молодежный интенсив
15:09Крым вошел в список регионов с самым дорогим мороженым
14:58"Старость в радость": что делает Крым для комфорта пенсионеров
14:32Беспилотники ВСУ снова пытались ударить по Крыму
Лента новостейМолния