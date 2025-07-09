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До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости Крым, 09.07.2025
До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Ростовской области на пять дней. Температура воздуха может подняться до +42 градусов. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T17:57
2025-07-09T17:57
2025-07-09T17:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Ростовской области на пять дней. Температура воздуха может подняться до +42 градусов. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по области.Ранее сообщалось, что в среду в Крыму, благодаря влиянию высотного барического гребня и тропической воздушной массы, сохранится жаркая и сухая погода. В Симферополе уже перекрыт температурный рекорд. Накануне в столице Крыма столбик термометра поднялся до +38 градусов.Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также предупредил, что предстоящая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. Осадки, которые прогнозируются к четвергу, будут скудными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеКогда в Крыму потеплеет мореШторм обрушился на Подмосковье
ростов-на-дону
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, ростов-на-дону, ростовская область, штормовое предупреждение, погода, жара
До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за жары до +42 градусов – МЧС