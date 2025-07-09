https://crimea.ria.ru/20250709/do-42-v-rostovskoy-oblasti-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-zhary-1147834851.html

До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары - РИА Новости Крым, 09.07.2025

До +42: в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Ростовской области на пять дней. Температура воздуха может подняться до +42 градусов. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T17:57

2025-07-09T17:57

2025-07-09T17:57

новости

ростов-на-дону

ростовская область

штормовое предупреждение

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жара

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение из-за сильной жары объявлено в Ростовской области на пять дней. Температура воздуха может подняться до +42 градусов. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по области.Ранее сообщалось, что в среду в Крыму, благодаря влиянию высотного барического гребня и тропической воздушной массы, сохранится жаркая и сухая погода. В Симферополе уже перекрыт температурный рекорд. Накануне в столице Крыма столбик термометра поднялся до +38 градусов.Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец также предупредил, что предстоящая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. Осадки, которые прогнозируются к четвергу, будут скудными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеКогда в Крыму потеплеет мореШторм обрушился на Подмосковье

ростов-на-дону

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ростов-на-дону, ростовская область, штормовое предупреждение, погода, жара