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Черноморский район Крыма полностью блокируют на четыре часа – причина - РИА Новости Крым, 09.07.2025
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Черноморский район Крыма полностью блокируют на четыре часа – причина
Черноморский район Крыма полностью блокируют на четыре часа – причина - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Черноморский район Крыма полностью блокируют на четыре часа – причина
В четверг в Черноморском районе Крыма пройдут учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны и других силовых и правоохранительных... РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T16:59
2025-07-09T17:02
крым
сергей аксенов
учения
армия и флот
"барс - крым"
министерство обороны рф
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля — РИА Новости Крым. В четверг в Черноморском районе Крыма пройдут учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны и других силовых и правоохранительных структур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что мероприятие запланированы в четврег с 7.00 до 11.00 по московскому времени.Он призвал крымчан и гостей полуострова сохранять спокойствие и оказывать содействие в проведении учений, а также доверять только официальным источникам информации.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков заявил, что в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы.В Ленинском районе Крыма на полигоне "Чауда" с начала лета и до 30 ноября будут проводиться учения авиационных частей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, сергей аксенов, учения, армия и флот, "барс - крым", министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, черноморский район
Черноморский район Крыма полностью блокируют на четыре часа – причина

Черноморский район 10 июля полностью блокируют на 4 часа в рамках учений "Барс-Крым"

16:59 09.07.2025 (обновлено: 17:02 09.07.2025)
 
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" в Симферополе
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля — РИА Новости Крым. В четверг в Черноморском районе Крыма пройдут учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны и других силовых и правоохранительных структур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он уточнил, что мероприятие запланированы в четврег с 7.00 до 11.00 по московскому времени.
"Формат учений в том числе предполагает полное блокирование административного района с досмотровыми мероприятиями. Целью учений является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики", – подчеркнул Аксенов.
Он призвал крымчан и гостей полуострова сохранять спокойствие и оказывать содействие в проведении учений, а также доверять только официальным источникам информации.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков заявил, что в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы.
В Ленинском районе Крыма на полигоне "Чауда" с начала лета и до 30 ноября будут проводиться учения авиационных частей.
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