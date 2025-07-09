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Черноморский район Крыма полностью блокируют на четыре часа – причина

Черноморский район Крыма полностью блокируют на четыре часа – причина - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Черноморский район Крыма полностью блокируют на четыре часа – причина

В четверг в Черноморском районе Крыма пройдут учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны и других силовых и правоохранительных... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T16:59

2025-07-09T16:59

2025-07-09T17:02

крым

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учения

армия и флот

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черноморский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июля — РИА Новости Крым. В четверг в Черноморском районе Крыма пройдут учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым", Минобороны и других силовых и правоохранительных структур. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что мероприятие запланированы в четврег с 7.00 до 11.00 по московскому времени.Он призвал крымчан и гостей полуострова сохранять спокойствие и оказывать содействие в проведении учений, а также доверять только официальным источникам информации.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. Ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков заявил, что в Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы.В Ленинском районе Крыма на полигоне "Чауда" с начала лета и до 30 ноября будут проводиться учения авиационных частей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, учения, армия и флот, "барс - крым", министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, черноморский район