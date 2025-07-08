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В Севастополе готовят теплосети и котельные к отопительному сезону

В Севастополе готовят теплосети и котельные к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 08.07.2025

В Севастополе готовят теплосети и котельные к отопительному сезону

В Севастополе к началу отопительного сезона намерены заменить порядка 10 погонных километров изношенных труб теплосетей. Об этом журналистам сообщил заместитель РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T12:03

2025-07-08T12:03

2025-07-08T12:03

севастополь

новости севастополя

отопительный сезон

жкх крыма и севастополя

теплоснабжение

крым

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе к началу отопительного сезона намерены заменить порядка 10 погонных километров изношенных труб теплосетей. Об этом журналистам сообщил заместитель технического директора предприятия "Севтеплоэнерго" Максим Протасов.В компании отмечают достаточно высокий процент износа тепловых сетей в городе. Протасов подчеркнул, что сотрудники предприятия ежегодно производят замену аварийных участков трубопроводов тепловых сетей, восстанавливают теплоизоляцию и обновляют парк насосного оборудования.Он отметил, что в настоящее время гидравлические испытания тепловых сетей завершены и ремонтная компания "Севтеплоэнерго" в самом разгаре."Все дефекты, выявленные в результате испытаний, устранены. На данный момент проходит техническое обслуживание и плановый текущий ремонт основного вспомогательного оборудования и источников тепловой энергии", – уточнил Протасов.По словам представителя руководства предприятия, "Севтеплоэнерго" обеспечивает снабжение теплом четырех тысяч объектов. В том числе 2,5 тысяч многоквартирных жилых домов, для чего используется 140 источников тепловой энергии, в том числе 20 котельных на угольном топливе и одна мазутная.Обновление котельных идет по плану газификации тех районов, в которых расположены устаревшие объекты, отметил Протасов. Современных, новых, работающих автономно на природном газе, по его словам, сейчас в городе 39.Как уточнил старший мастер третьего энергорайона ГУП "Севтеплоэнерго" Роман Саханенко, управляется такая котельная "полностью с планшета из операторской"."Если что-то происходит – оператор приезжает. Если это в ночное время, то сообщение приходит в авиационно-диспетчерскую службу", – рассказал он.В модулях котельной есть все необходимое оборудование для выработки тепла, системы автоматики, безопасности и управления, а вода здесь проходит несколько ступеней очистки в фильтрах, "чтобы потом не было отложений и котлы не забивались".Ранее гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко рассказал, что в Крыму к началу отопительного сезона, который традиционно стартует к середине октября, планируют заменить 38 км тепловых сетей, но это не уменьшает общей ветхости коммуникаций, которая по-прежнему составляет 70%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики Севастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водовода В Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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