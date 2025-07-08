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В Крыму произошло три десятка пожаров за сутки

В Крыму произошло три десятка пожаров за сутки - РИА Новости Крым, 08.07.2025

В Крыму произошло три десятка пожаров за сутки

В Крыму за минувшие сутки произошло 29 пожаров, из них 19 были связаны с возгоранием сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T09:06

2025-07-08T09:06

2025-07-08T09:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки произошло 29 пожаров, из них 19 были связаны с возгоранием сухой растительности. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В числе наиболее значимых пожаров спасатели отмечают три.Один из них тушили в Нижнегорском районе Крыма, в селе Жемчужина, где на территории частного домовладения загорелась хозпостройка. Огонь успел распространиться на 30 квадратных метров площади.Еще один серьезный пожар произошел в Симферопольском районе, в селе Константиновка, там горела сухая растительность на открытой территории."Возгорание оперативно ликвидировано на площади 600 кв. м", – уточнили в МЧС.Также в поселке городского типа Аэрофлотский ликвидировали природный пожар на площади 300 квадратов.Ранее в Ялтинском горно-лесном заповеднике ввели запрет на посещение шести троп и маршрутов в связи с действием особого противопожарного режима.Напомним, особый противопожарный режим объявили в Крыму с 1 мая. В Севастополе соответствующее заявление власти сделали16 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлили ограничение на посещение лесов Под Феодосией потушили пожар в тысячу "квадратов" В Севастополе за сутки сгорело около гектара сухостоя

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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