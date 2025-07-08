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В Дагестане произошло массовое отравление людей из-за воды - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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В Дагестане произошло массовое отравление людей из-за воды
В Дагестане произошло массовое отравление людей из-за воды - РИА Новости Крым, 08.07.2025
В Дагестане произошло массовое отравление людей из-за воды
В одном из районов Дагестана произошло массовое отравление, предварительно, из-за воды, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора (РПН) по... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T07:52
2025-07-08T07:52
новости
дагестан
роспотребнадзор
отравление
происшествия
инфекции
массовое отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В одном из районов Дагестана произошло массовое отравление, предварительно, из-за воды, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора (РПН) по республике.РПН проводится эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции в Магарамкентском районе. В Управление поступила информация о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей пяти населенных пунктов района.В очаге работают специалисты РПН, проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, который позволит локализовать очаг в пределах инкубационного периода.На прошлой неделе на Кубани в лагере отравились дети из Ростова-на-Дону – подтвердился норовирус. В начале июня восьмерых детей из Екатеринбурга, направлявшихся на отдых в Анапу, доставили в больницу с кишечной инфекцией – предположительно, причиной отравления стала еда, которую они взяли с собой из дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегуНа пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причинаКупание в море в зоне ЧС – на Кубани распространяется новый фейк
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новости, дагестан, роспотребнадзор, отравление, происшествия, инфекции, массовое отравление
В Дагестане произошло массовое отравление людей из-за воды

Массовое отравление людей из-за воды произошло в Дагестане

07:52 08.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В одном из районов Дагестана произошло массовое отравление, предварительно, из-за воды, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора (РПН) по республике.
РПН проводится эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции в Магарамкентском районе. В Управление поступила информация о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей пяти населенных пунктов района.
"Согласно предварительным данным, случаи заболевания связаны с водным путем передачи инфекции", – проинформировали в ведомстве.
В очаге работают специалисты РПН, проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, который позволит локализовать очаг в пределах инкубационного периода.
На прошлой неделе на Кубани в лагере отравились дети из Ростова-на-Дону – подтвердился норовирус. В начале июня восьмерых детей из Екатеринбурга, направлявшихся на отдых в Анапу, доставили в больницу с кишечной инфекцией – предположительно, причиной отравления стала еда, которую они взяли с собой из дома.
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