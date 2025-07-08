https://crimea.ria.ru/20250708/v-dagestane-proizoshlo-massovoe-otravlenie-lyudey-iz-za-vody-1147790686.html

В Дагестане произошло массовое отравление людей из-за воды

В Дагестане произошло массовое отравление людей из-за воды - РИА Новости Крым, 08.07.2025

В Дагестане произошло массовое отравление людей из-за воды

В одном из районов Дагестана произошло массовое отравление, предварительно, из-за воды, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора (РПН) по... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T07:52

2025-07-08T07:52

2025-07-08T07:52

новости

дагестан

роспотребнадзор

отравление

происшествия

инфекции

массовое отравление

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В одном из районов Дагестана произошло массовое отравление, предварительно, из-за воды, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора (РПН) по республике.РПН проводится эпидемиологическое расследование случаев острой кишечной инфекции в Магарамкентском районе. В Управление поступила информация о множественных случаях кишечной инфекции среди жителей пяти населенных пунктов района.В очаге работают специалисты РПН, проводится отбор проб воды и биоматериала от пострадавших. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, который позволит локализовать очаг в пределах инкубационного периода.На прошлой неделе на Кубани в лагере отравились дети из Ростова-на-Дону – подтвердился норовирус. В начале июня восьмерых детей из Екатеринбурга, направлявшихся на отдых в Анапу, доставили в больницу с кишечной инфекцией – предположительно, причиной отравления стала еда, которую они взяли с собой из дома.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму Роспотребнадзор проверил качество воды в море и почву на берегуНа пляжах Новороссийска обнаружили мазут – в чем причинаКупание в море в зоне ЧС – на Кубани распространяется новый фейк

https://crimea.ria.ru/20250614/kak-zaschititsya-ot-glavnykh-bolezney-leta-v-krymu--rekomendatsii-vracha-1147112536.html

дагестан

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дагестан, роспотребнадзор, отравление, происшествия, инфекции, массовое отравление