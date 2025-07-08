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Усиление жары: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Усиление жары: чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Усиление жары: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму из-за тропической воздушной массы сохранится жаркая и сухая погода. В ночые и утренние часы в отдельных районах полуострова вероятны туманы... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-08T00:01
2025-07-08T00:01
2025-07-07T20:00
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму из-за тропической воздушной массы сохранится жаркая и сухая погода. В ночые и утренние часы в отдельных районах полуострова вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +34...+36.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +31...+33 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +19 до +23 градусов, днем от +31 до +34.С 8 по 12 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Усиление жары: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +38 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму из-за тропической воздушной массы сохранится жаркая и сухая погода. В ночые и утренние часы в отдельных районах полуострова вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на побережье до +23, днем +33…+38 градусов, в горах +25…+30", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +34...+36.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +31...+33 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +19 до +23 градусов, днем от +31 до +34.
С 8 по 12 июля в Крыму ожидается
аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы.
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