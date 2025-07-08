https://crimea.ria.ru/20250708/usilenie-zhary-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1147741052.html

Усиление жары: чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Усиление жары: чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Усиление жары: чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму из-за тропической воздушной массы сохранится жаркая и сухая погода. В ночые и утренние часы в отдельных районах полуострова вероятны туманы... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-08T00:01

2025-07-08T00:01

2025-07-07T20:00

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму из-за тропической воздушной массы сохранится жаркая и сухая погода. В ночые и утренние часы в отдельных районах полуострова вероятны туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +34...+36.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +31...+33 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +19 до +23 градусов, днем от +31 до +34.С 8 по 12 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250707/apvelling-okhladil-krymskoe-more-i-ochistil-ego-chto-zhdet-turistov-v-iyule-1147719349.html

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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