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Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направлениях

Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направлениях - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направлениях

Командующий ВСУ Александр Сырский на заседании ставки главнокомандующего сообщил об угрожающей для украинской армии ситуации на Покровском (Красноармейском),... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T16:16

2025-07-08T16:16

2025-07-08T16:16

александр сырский

всу (вооруженные силы украины)

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Командующий ВСУ Александр Сырский на заседании ставки главнокомандующего сообщил об угрожающей для украинской армии ситуации на Покровском (Красноармейском), Добропольском, Новопавловском и Северослобожанском направлениях, где российские войска имеют значительное преимущество в живой силе и технике. Доклад главкома приводит Telegram-канал генштаба ВСУ.По его словам, на данных направлениях Вооруженные силы РФ сосредотачивают свои основные усилия, создали наибольшую концентрацию войск и ощутимо преобладают в силах и средствах.Главком констатировал, что впереди ВСУ ждет новый сложный месяц, а боевые действия требуют проведения мобилизации и рекрутинга.При этом командование ВСУ вынуждено искать новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, учитывая нестабильность международной ситуации, добавил Сырский.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что потери вооруженных сил Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране. Он отметил, что укомплектованность подразделений ВСУ составляет 47%, и подчеркнул, что ВС РФ имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: российские войска закрепляются по всей линии фронтаФронт горит: ВСУ потеряли больше 9 тысяч солдат при наступлении армии РФАрмия РФ освободила еще два поселка в Сумской и Днепропетровской областях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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