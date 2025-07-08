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Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направлениях - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направлениях
Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направлениях - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направлениях
Командующий ВСУ Александр Сырский на заседании ставки главнокомандующего сообщил об угрожающей для украинской армии ситуации на Покровском (Красноармейском),... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T16:16
2025-07-08T16:16
александр сырский
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Командующий ВСУ Александр Сырский на заседании ставки главнокомандующего сообщил об угрожающей для украинской армии ситуации на Покровском (Красноармейском), Добропольском, Новопавловском и Северослобожанском направлениях, где российские войска имеют значительное преимущество в живой силе и технике. Доклад главкома приводит Telegram-канал генштаба ВСУ.По его словам, на данных направлениях Вооруженные силы РФ сосредотачивают свои основные усилия, создали наибольшую концентрацию войск и ощутимо преобладают в силах и средствах.Главком констатировал, что впереди ВСУ ждет новый сложный месяц, а боевые действия требуют проведения мобилизации и рекрутинга.При этом командование ВСУ вынуждено искать новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, учитывая нестабильность международной ситуации, добавил Сырский.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что потери вооруженных сил Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране. Он отметил, что укомплектованность подразделений ВСУ составляет 47%, и подчеркнул, что ВС РФ имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: российские войска закрепляются по всей линии фронтаФронт горит: ВСУ потеряли больше 9 тысяч солдат при наступлении армии РФАрмия РФ освободила еще два поселка в Сумской и Днепропетровской областях
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РИА Новости Крым
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александр сырский, всу (вооруженные силы украины), новости, украина, новости сво
Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направлениях

ВСУ ищут новые способы получения вооружений из-за нестабильной ситуации в мире – Сырский

16:16 08.07.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийГлавком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Командующий ВСУ Александр Сырский на заседании ставки главнокомандующего сообщил об угрожающей для украинской армии ситуации на Покровском (Красноармейском), Добропольском, Новопавловском и Северослобожанском направлениях, где российские войска имеют значительное преимущество в живой силе и технике. Доклад главкома приводит Telegram-канал генштаба ВСУ.
"Нашей задачей была стабилизация обстановки… на угрожающих направлениях – прежде всего Северослобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском", – сказал Сырский.
По его словам, на данных направлениях Вооруженные силы РФ сосредотачивают свои основные усилия, создали наибольшую концентрацию войск и ощутимо преобладают в силах и средствах.
Главком констатировал, что впереди ВСУ ждет новый сложный месяц, а боевые действия требуют проведения мобилизации и рекрутинга.
При этом командование ВСУ вынуждено искать новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, учитывая нестабильность международной ситуации, добавил Сырский.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что потери вооруженных сил Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране. Он отметил, что укомплектованность подразделений ВСУ составляет 47%, и подчеркнул, что ВС РФ имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения.
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