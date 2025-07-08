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Супруга Макрона унизила мужа на глазах у принца Уильяма - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Супруга Макрона унизила мужа на глазах у принца Уильяма
Супруга Макрона унизила мужа на глазах у принца Уильяма - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Супруга Макрона унизила мужа на глазах у принца Уильяма
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T16:43
2025-07-08T16:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию. Видео прибытия борта французского президента на военную базу "Нортхолт" публикует РИА Новости.Инцидент произошел на глазах у встречающих, среди которых был и принц Уэльский Вильям и его супруга, Кейт Миддлтон, сообщает телеканал France 24.Отношения Макрона и его жены уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. В объективы видео- и фотокамер попал момент, когда французский лидер получает легкий удар по лицу от своей супруги. На видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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эммануэль макрон, франция, великобритания, в мире, новости, политика, видео
Супруга Макрона унизила мужа на глазах у принца Уильяма

Жена Макрона вновь публично унизила президента Франции во время визита в Великобританию

16:43 08.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию. Видео прибытия борта французского президента на военную базу "Нортхолт" публикует РИА Новости.
Макрон первым вышел из самолета, спустившись по трапу. За ним вышла его супруга Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Президент Франции протянул ей руку, однако Брижит не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень.
Инцидент произошел на глазах у встречающих, среди которых был и принц Уэльский Вильям и его супруга, Кейт Миддлтон, сообщает телеканал France 24.
Отношения Макрона и его жены уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. В объективы видео- и фотокамер попал момент, когда французский лидер получает легкий удар по лицу от своей супруги. На видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
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