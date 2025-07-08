https://crimea.ria.ru/20250708/supruga-makrona-unizila-muzha-na-glazakh-u-printsa-uilyama-1147806316.html

Супруга Макрона унизила мужа на глазах у принца Уильяма

Супруга Макрона унизила мужа на глазах у принца Уильяма - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Супруга Макрона унизила мужа на глазах у принца Уильяма

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T16:43

2025-07-08T16:43

2025-07-08T16:43

эммануэль макрон

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию. Видео прибытия борта французского президента на военную базу "Нортхолт" публикует РИА Новости.Инцидент произошел на глазах у встречающих, среди которых был и принц Уэльский Вильям и его супруга, Кейт Миддлтон, сообщает телеканал France 24.Отношения Макрона и его жены уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. В объективы видео- и фотокамер попал момент, когда французский лидер получает легкий удар по лицу от своей супруги. На видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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