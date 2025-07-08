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Шторм обрушился на Подмосковье
Шторм обрушился на Подмосковье - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Шторм обрушился на Подмосковье
Вечером во вторник на Подмосковье обрушилась непогода. Сильный ветер повалил десятки деревьев, а также вышку сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T22:13
2025-07-08T22:13
2025-07-08T22:13
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штормовое предупреждение
стихия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Вечером во вторник на Подмосковье обрушилась непогода. Сильный ветер повалил десятки деревьев, а также вышку сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости.Уточняется, что порывы ветра достигали 17 метров в секунду.В компании "Россети Московский регион" сообщили, что энергетики переведены на особый режим работы в связи с непогодой. На данный момент единичные случаи нарушения подачи электроэнергии зафиксированы в Солнечногорском, Рузском, Дмитровском, Можайском и Сергиево-Посадском округах."В аварийно-восстановительных работах задействованы 82 бригады (162 человека), 99 единиц спецтехники. Энергетики будут работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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подмосковье, штормовое предупреждение, стихия, происшествия, московская область, новости
Шторм обрушился на Подмосковье
В Подмосковье ветер повалил почти 80 деревьев и вышку сотовой связи
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Вечером во вторник на Подмосковье обрушилась непогода. Сильный ветер повалил десятки деревьев, а также вышку сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости.
"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений произошло падение 78 деревьев, повреждено семь машин. А также в городском округе Истра упала вышка сотовой связи, электроснабжение было нарушено в 36 населенных пунктах семи муниципальных образований", - цитирует агентство представителя экстренных служб.
Уточняется, что порывы ветра достигали 17 метров в секунду.
В компании "Россети Московский регион" сообщили, что энергетики переведены на особый режим работы в связи с непогодой. На данный момент единичные случаи нарушения подачи электроэнергии зафиксированы в Солнечногорском, Рузском, Дмитровском, Можайском и Сергиево-Посадском округах.
"В аварийно-восстановительных работах задействованы 82 бригады (162 человека), 99 единиц спецтехники. Энергетики будут работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.
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