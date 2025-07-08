https://crimea.ria.ru/20250708/shtorm-obrushilsya-na-podmoskove-1147812988.html

Шторм обрушился на Подмосковье

Шторм обрушился на Подмосковье - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Шторм обрушился на Подмосковье

Вечером во вторник на Подмосковье обрушилась непогода. Сильный ветер повалил десятки деревьев, а также вышку сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T22:13

2025-07-08T22:13

2025-07-08T22:13

подмосковье

штормовое предупреждение

стихия

происшествия

московская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Вечером во вторник на Подмосковье обрушилась непогода. Сильный ветер повалил десятки деревьев, а также вышку сотовой связи. Об этом сообщает РИА Новости.Уточняется, что порывы ветра достигали 17 метров в секунду.В компании "Россети Московский регион" сообщили, что энергетики переведены на особый режим работы в связи с непогодой. На данный момент единичные случаи нарушения подачи электроэнергии зафиксированы в Солнечногорском, Рузском, Дмитровском, Можайском и Сергиево-Посадском округах."В аварийно-восстановительных работах задействованы 82 бригады (162 человека), 99 единиц спецтехники. Энергетики будут работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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подмосковье

московская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, штормовое предупреждение, стихия, происшествия, московская область, новости