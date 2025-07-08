https://crimea.ria.ru/20250708/rebenok-ranen-pri-obstrele-shebekino-1147810737.html

Ребенок ранен при обстреле Шебекино

Ребенок ранен при обстреле Шебекино - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Ребенок ранен при обстреле Шебекино

14-летний подросток и женщина пострадали при ударе ВСУ по городу Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T20:52

2025-07-08T20:52

2025-07-08T20:41

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

новости сво

обстрелы всу

атаки всу

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/08/1147810625_0:393:861:877_1920x0_80_0_0_cca381ae927c0292bfbafe2ec823831b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. 14-летний подросток и женщина пострадали при ударе ВСУ по городу Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате прилетов в городе повреждены остекление и фасад двухэтажного многоквартирного и частного дома, а также коммерческого объекта. Перебита линия электропередачи. Всего за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 159 мирных жителей. Ранены 142 человека, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 17 человек, сообщал во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администрацийВСУ нанесли прицельный удар по центру Васильевки Запорожской областиВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости сво, обстрелы всу, атаки всу, происшествия, новости