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Ребенок ранен при обстреле Шебекино - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Ребенок ранен при обстреле Шебекино
Ребенок ранен при обстреле Шебекино - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Ребенок ранен при обстреле Шебекино
14-летний подросток и женщина пострадали при ударе ВСУ по городу Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T20:52
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шебекино (город в белгородской области)
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. 14-летний подросток и женщина пострадали при ударе ВСУ по городу Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате прилетов в городе повреждены остекление и фасад двухэтажного многоквартирного и частного дома, а также коммерческого объекта. Перебита линия электропередачи. Всего за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 159 мирных жителей. Ранены 142 человека, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 17 человек, сообщал во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администрацийВСУ нанесли прицельный удар по центру Васильевки Запорожской областиВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо
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РИА Новости Крым
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шебекино (город в белгородской области), обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости сво, обстрелы всу, атаки всу, происшествия, новости
Ребенок ранен при обстреле Шебекино

В Шебекино при ударе ВСУ ранен 14-летний подросток

20:52 08.07.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела Шебекино в Белгородской области
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. 14-летний подросток и женщина пострадали при ударе ВСУ по городу Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Мальчика с резаной раной стопы доставляют в детскую областную клиническую больницу. Женщина самостоятельно обратилась на подстанцию скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз — баротравма", - написал он в Telegram.
В результате прилетов в городе повреждены остекление и фасад двухэтажного многоквартирного и частного дома, а также коммерческого объекта. Перебита линия электропередачи.
Всего за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 159 мирных жителей. Ранены 142 человека, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 17 человек, сообщал во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
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