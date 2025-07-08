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Ребенок ранен при обстреле Шебекино
Ребенок ранен при обстреле Шебекино - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Ребенок ранен при обстреле Шебекино
14-летний подросток и женщина пострадали при ударе ВСУ по городу Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T20:52
2025-07-08T20:52
2025-07-08T20:41
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. 14-летний подросток и женщина пострадали при ударе ВСУ по городу Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате прилетов в городе повреждены остекление и фасад двухэтажного многоквартирного и частного дома, а также коммерческого объекта. Перебита линия электропередачи. Всего за минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 159 мирных жителей. Ранены 142 человека, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 17 человек, сообщал во вторник посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный налет на города ЛНР - Киев ударил по зданиям администрацийВСУ нанесли прицельный удар по центру Васильевки Запорожской областиВСУ практически уничтожили поликлинику в Новой Каховке – Сальдо
шебекино (город в белгородской области)
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Ребенок ранен при обстреле Шебекино
В Шебекино при ударе ВСУ ранен 14-летний подросток