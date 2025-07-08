https://crimea.ria.ru/20250708/novosti-svo-rossiyskie-voyska-zakreplyayutsya-po-vsey-linii-fronta-1147800801.html

Новости СВО: российские войска закрепляются по всей линии фронта

Новости СВО: российские войска закрепляются по всей линии фронта - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Новости СВО: российские войска закрепляются по всей линии фронта

Вооруженные силы России продвинулись в глубину обороны противника, заняли выгодные рубежи и позиции, а также ликвидировали более 1300 боевиков ВСУ за сутки. Об... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T13:49

2025-07-08T13:49

2025-07-08T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продвинулись в глубину обороны противника, заняли выгодные рубежи и позиции, а также ликвидировали более 1300 боевиков ВСУ за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ и бригады теробороны в районах трех населенных пунктов. Украина потеряла до 185 военнослужащих, семь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, склад боеприпасов и станцию РЭБ.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 28 автомобилей, три станции РЭБ, а также пять складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. Противник потерял более 190 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV производства США, пять пикапов, три артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и станцию РЭБ.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в ДНР. На этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 430 военнослужащих, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Группировки войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника в Донецкой Народной Республике. В зоне их ответственности ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.Воины подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожено до 80 военнослужащих ВСУ, восемь станций РЭБ и шесть складов боеприпасов.Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах.Средствами ПВО сбиты четыре авиабомбы, снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 202 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу