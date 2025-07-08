Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
У Крымского моста сейчас проезда ждут 349 машин со стороны Керчи
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. К вечеру вторника у Крымского моста продолжает расти автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Керчи находится 349 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.
Пробка у пунктов досмотра начала образовываться со стороны Кубани в пять утра – к тому часу проезда ждали 220 авто. По состоянию на семь утра в очереди скопилось уже 470 транспортных средств. К 8:00 количество машин со стороны Краснодарского края выросло до 482, к девяти – до 538. После 13 часов затор образовался и со стороны Керчи. Часом ранее проезда со стороны Крыма ожидали 373 автомобиля.
Проезжать по переходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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