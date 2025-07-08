https://crimea.ria.ru/20250708/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-vtornika-1147807159.html

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника

К вечеру вторника у Крымского моста продолжает расти автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T17:26

2025-07-08T17:26

2025-07-08T17:26

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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логистика

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тамань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. К вечеру вторника у Крымского моста продолжает расти автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка у пунктов досмотра начала образовываться со стороны Кубани в пять утра – к тому часу проезда ждали 220 авто. По состоянию на семь утра в очереди скопилось уже 470 транспортных средств. К 8:00 количество машин со стороны Краснодарского края выросло до 482, к девяти – до 538. После 13 часов затор образовался и со стороны Керчи. Часом ранее проезда со стороны Крыма ожидали 373 автомобиля.Проезжать по переходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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