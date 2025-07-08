Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250708/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-vtornika-1147807159.html
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
К вечеру вторника у Крымского моста продолжает расти автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T17:26
2025-07-08T17:26
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b355bce966ff322e09d98afeef261fd7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. К вечеру вторника у Крымского моста продолжает расти автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка у пунктов досмотра начала образовываться со стороны Кубани в пять утра – к тому часу проезда ждали 220 авто. По состоянию на семь утра в очереди скопилось уже 470 транспортных средств. К 8:00 количество машин со стороны Краснодарского края выросло до 482, к девяти – до 538. После 13 часов затор образовался и со стороны Керчи. Часом ранее проезда со стороны Крыма ожидали 373 автомобиля.Проезжать по переходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145904409_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_19f657b9a44bba67f02599f35d4aeacb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника

У Крымского моста сейчас проезда ждут 349 машин со стороны Керчи

17:26 08.07.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. К вечеру вторника у Крымского моста продолжает расти автомобильный затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Керчи находится 349 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.
Пробка у пунктов досмотра начала образовываться со стороны Кубани в пять утра – к тому часу проезда ждали 220 авто. По состоянию на семь утра в очереди скопилось уже 470 транспортных средств. К 8:00 количество машин со стороны Краснодарского края выросло до 482, к девяти – до 538. После 13 часов затор образовался и со стороны Керчи. Часом ранее проезда со стороны Крыма ожидали 373 автомобиля.
Проезжать по переходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаОчереди на Крымском мостуКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Зубков назвал причину нападения льва
18:00Высокая инфляция – это шторм: как ЦБ управляет парусами корабля экономики
17:46В Крыму отремонтировали пострадавшие от "шторма века" набережные
17:37В Крыму мужчина зарезал односельчанина и сбежал
17:26Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
17:12Путин назначил Никитина министром транспорта РФ
17:05Два крупных микрорайона Симферополя обесточены из-за аварии
16:57Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании
16:43Супруга Макрона унизила мужа на глазах у принца Уильяма
16:32Число совершенных мигрантами тяжких преступлений в России выросло на 57%
16:16Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направлениях
15:55Роботы в помощь: как автоматизация производств Крыма решит дефицит кадров
15:35Беременным студенткам увеличили пособие до 90 тысяч рублей
15:10За что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России
14:53Крым – второй в ЮФО: промышленный рывок поднял регион на 13 позиций вверх
14:38Коллапсы в аэропортах РФ: решение станет приоритетом в работе Минтранса
14:16Собирал данные о ПВО: севастополец получил 17 лет за госизмену
14:03ВТБ: рублевые сбережения россиян за I полугодие в банках выросли на 7%
13:49Новости СВО: российские войска закрепляются по всей линии фронта
13:31Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
Лента новостейМолния