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Крымский мост сейчас – актуальные данные по очередям и времени ожидания

Крымский мост сейчас – актуальные данные по очередям и времени ожидания - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Крымский мост сейчас – актуальные данные по очередям и времени ожидания

У Крымского моста к вечеру вторника сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T20:09

2025-07-08T20:09

2025-07-08T20:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

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новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру вторника сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра уже нет.Пробка у пунктов досмотра начала образовываться со стороны Кубани в пять утра. По состоянию на семь часов утра в очереди скопилось уже 470 транспортных средств. К 8:00 количество машин со стороны Краснодарского края выросло до 482, к девяти – до 538. После 13 часов затор образовался и со стороны Керчи. Часом ранее проезда со стороны Крыма ожидали 373 автомобиля. К 17:00 на выезде из Крыма стояло 349 машин.Проезжать по переходу через Керченский пролив разрешено транспортным средствам массой не больше 3,5 тонн. Кроме того, добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Примерное время в пути – семь часов.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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