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Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи, при этом уменьшилось количество автомобилей со стороны... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T13:31
2025-07-08T13:31
2025-07-08T13:40
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи, при этом уменьшилось количество автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь перед мостовым переходом через Керченский пролив начала расти со стороны Кубани с пяти утра – к тому часу проезда ждали 220 авто. К шести утра количество автомобилей на въезд в Крым увеличилось до 385. По состоянию на семь утра в очереди со стороны Тамани проезда ждали 470 транспортных средств. К восьми утра количество машин со стороны Краснодарского края выросло до 482, к девяти утра – до 538. С десяти утра очередь на въезд в Крым начала постепенно уменьшаться.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаКостюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летом
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7 495 645-6601
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи
Крымский мост – проезда ждут 285 автомобилей с двух сторон транспортного перехода
13:31 08.07.2025 (обновлено: 13:40 08.07.2025)