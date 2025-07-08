https://crimea.ria.ru/20250708/krymskiy-most-nachala-rasti-ochered-so-storony-kerchi-1147800520.html

Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи

Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Крымский мост: начала расти очередь со стороны Керчи

На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи, при этом уменьшилось количество автомобилей со стороны... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T13:31

2025-07-08T13:31

2025-07-08T13:40

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

очереди на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. На подъездах к досмотровым пунктам перед въездом на Крымский мост начала расти очередь со стороны Керчи, при этом уменьшилось количество автомобилей со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Очередь перед мостовым переходом через Керченский пролив начала расти со стороны Кубани с пяти утра – к тому часу проезда ждали 220 авто. К шести утра количество автомобилей на въезд в Крым увеличилось до 385. По состоянию на семь утра в очереди со стороны Тамани проезда ждали 470 транспортных средств. К восьми утра количество машин со стороны Краснодарского края выросло до 482, к девяти утра – до 538. С десяти утра очередь на въезд в Крым начала постепенно уменьшаться.Ежедневно в сезон по мосту через Керченский пролив проезжают около семи тысяч автомобилей. Со стороны Тамани работает 60 пунктов ручного досмотра, а со стороны Керчи – 50. Для ускорения процесса посты досмотра работают на полную силу.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса А-289 Краснодар – Крымский мост стала платной с сегодняшнего дняВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаКостюм с отливом – и в Ялту: десять причин приехать в Крым летом

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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