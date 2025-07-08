https://crimea.ria.ru/20250708/krymchane-rasskazali-o-svoey-lyubvi-i-chto-glavnoe-v-semeynoy-zhizni-1147717723.html

Крымчане рассказали о своей любви и что главное в семейной жизни

Крымчане рассказали о своей любви и что главное в семейной жизни - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Крымчане рассказали о своей любви и что главное в семейной жизни

Ко Дню семьи, любви и верности корреспондент РИА Новости Крым вышел на улицы Симферополя, чтобы узнать, как началась любовь у местных жителей, что они считают... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T08:28

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2025-07-08T07:57

видео

день семьи, любви и верности

общество

семья

крым

опрос

социология

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Ко Дню семьи, любви и верности корреспондент РИА Новости Крым вышел на улицы Симферополя, чтобы узнать, как началась любовь у местных жителей, что они считают главным в семейной жизни и какие слова выбирают, чтобы описать свою вторую половинку.В искреннем и теплом видео-опросе – настоящие истории: судьбоносные встречи на вечеринках, романы, начавшиеся в онлайн-играх, и любовь, которая зародилась в студенческой аудитории и прошла десятилетия.Смотрите и вдохновляйтесь: любовь бывает разной – но всегда настоящей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250707/kak-v-krymu-otprazdnuyut-den-semi-lyubvi-i-vernosti-1147774713.html

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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