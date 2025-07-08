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Крымчане рассказали о своей любви и что главное в семейной жизни
Крымчане рассказали о своей любви и что главное в семейной жизни - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Крымчане рассказали о своей любви и что главное в семейной жизни
Ко Дню семьи, любви и верности корреспондент РИА Новости Крым вышел на улицы Симферополя, чтобы узнать, как началась любовь у местных жителей, что они считают... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T08:28
2025-07-08T08:28
2025-07-08T07:57
видео
день семьи, любви и верности
общество
семья
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социология
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Ко Дню семьи, любви и верности корреспондент РИА Новости Крым вышел на улицы Симферополя, чтобы узнать, как началась любовь у местных жителей, что они считают главным в семейной жизни и какие слова выбирают, чтобы описать свою вторую половинку.В искреннем и теплом видео-опросе – настоящие истории: судьбоносные встречи на вечеринках, романы, начавшиеся в онлайн-играх, и любовь, которая зародилась в студенческой аудитории и прошла десятилетия.Смотрите и вдохновляйтесь: любовь бывает разной – но всегда настоящей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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видео, день семьи, любви и верности, общество, семья, крым, опрос, социология, праздники и памятные даты
Крымчане рассказали о своей любви и что главное в семейной жизни
В День семьи, любви и верности крымчане поделились историями своих отношений