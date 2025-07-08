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Крым и Челябинская область будут сотрудничать в области промышленности
Крым и Челябинская область будут сотрудничать в области промышленности - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Крым и Челябинская область будут сотрудничать в области промышленности
Минпромторг Крыма и министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T10:10
2025-07-08T10:10
2025-07-08T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Минпромторг Крыма и министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности, торговли и расширения связей между предприятиями регионов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встреч делегаций на главной промышленной выставке-форуме "Иннопром" в Екатеринбурге.Аксенов подчеркнул, что реализация положений этого документа позволит регионам организовать эффективное сотрудничество в сфере промышленности и торговли, расширить связи между промышленными предприятиями, повысить их инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность."Минпромторг нашей республики вошел в тройку лидеров по эффективности работы среди аналогичных ведомств ЮФО, повысив свой прошлогодний результат на 13 позиций", – добавил Аксенов.Международная промышленная выставка "Иннопром" – главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области. Это международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов, одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции.В этом году выставка проходит 7-10 июля, главная тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мишустин рассказал о развитии промышленной кооперации в ЕАЭС В Ялте открылась XI выставка российских производителей "РосЭкспоКрым" Повышение утильсбора на авто: новые "расценки" от Минпромторга
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крым и Челябинская область будут сотрудничать в области промышленности
Крым и Челябинская область заключили соглашение о промышленном сотрудничестве
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Минпромторг Крыма и министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности, торговли и расширения связей между предприятиями регионов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встреч делегаций на главной промышленной выставке-форуме "Иннопром" в Екатеринбурге.
"В первый же день работы на площадке форума было заключено соглашение о сотрудничестве между минпромторгом Крыма и министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области", – написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов подчеркнул, что реализация положений этого документа позволит регионам организовать эффективное сотрудничество в сфере промышленности и торговли, расширить связи между промышленными предприятиями, повысить их инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность.
"Минпромторг нашей республики вошел в тройку лидеров по эффективности работы среди аналогичных ведомств ЮФО, повысив свой прошлогодний результат на 13 позиций", – добавил Аксенов.
Международная промышленная выставка "Иннопром" – главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области. Это международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов, одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции.
В этом году выставка проходит 7-10 июля, главная тема - "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв".
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