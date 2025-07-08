Крым – второй в ЮФО: промышленный рывок поднял регион на 13 позиций вверх
Крым ворвался в топ ЮФО и занял 2 место в рейтинге промышленности и торговли
14:53 08.07.2025 (обновлено: 16:36 08.07.2025)
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Крым поднялся сразу на 13 позиций в рейтинге эффективности среди регионов ЮФО по сравнению с прошлым годом и занял второе место с индексом промышленного производства 103,5%. Об этом РИА Новости Крым заявил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.
"В 2023 году индекс промышленного производства был 97,4%. В 2024 году он вышел в плюс на 6%. Это стало возможным за счет дополнительной загрузки наших промышленных предприятий", – отметил Агаджанян.
Одним из ярких примеров роста промышленной активности министр назвал работу Бахчисарайского цементного завода, который показал рекордные объемы производства с момента основания и обеспечил до 50% потребностей региона в материале.
Участие региона на главной промышленной выставке-форуме "Иннопром" показало конкурентоспособность местных разработок и товаров на российском рынке. Крым представил продукцию, ориентированную на импортозамещение: электросварочное оборудование, электроинструменты, датчики для самолетов МС-21 и Суперджет и другое.
"Сегодня, к примеру, завод холодильного оборудования, который расположен в Крыму, поставляет и покрывает 50% потребностей в Российской Федерации по холодильному оборудованию для торговых объектов", – подчеркнул Агаджанян.
Ранее руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая рассказала, что крымские производители активно выходят на новые зарубежные рынки.
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