https://crimea.ria.ru/20250708/krym--vtoroy-v-yufo-promyshlennyy-ryvok-podnyal-region-na-13-pozitsiy-vverkh-1147802072.html

Крым – второй в ЮФО: промышленный рывок поднял регион на 13 позиций вверх

Крым – второй в ЮФО: промышленный рывок поднял регион на 13 позиций вверх - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Крым – второй в ЮФО: промышленный рывок поднял регион на 13 позиций вверх

Крым поднялся сразу на 13 позиций в рейтинге эффективности среди регионов ЮФО по сравнению с прошлым годом и занял второе место с индексом промышленного... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T14:53

2025-07-08T14:53

2025-07-08T16:36

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минпромполитики крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Крым поднялся сразу на 13 позиций в рейтинге эффективности среди регионов ЮФО по сравнению с прошлым годом и занял второе место с индексом промышленного производства 103,5%. Об этом РИА Новости Крым заявил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.Одним из ярких примеров роста промышленной активности министр назвал работу Бахчисарайского цементного завода, который показал рекордные объемы производства с момента основания и обеспечил до 50% потребностей региона в материале.Участие региона на главной промышленной выставке-форуме "Иннопром" показало конкурентоспособность местных разработок и товаров на российском рынке. Крым представил продукцию, ориентированную на импортозамещение: электросварочное оборудование, электроинструменты, датчики для самолетов МС-21 и Суперджет и другое.Ранее руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая рассказала, что крымские производители активно выходят на новые зарубежные рынки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской АмерикиКрымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынкиПутин оценил рост промышленного производства в Севастополе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промышленность в крыму, анушаван агаджанян, торговля, рейтинг, крым, минпромполитики крыма, бахчисарайский цементный завод