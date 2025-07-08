https://crimea.ria.ru/20250708/kollegi-podskazali-para-iz-kryma-pozhenitsya-na-festivale-v-moskve-1147710003.html

"Коллеги подсказали": пара из Крыма поженится на фестивале в Москве

"Коллеги подсказали": пара из Крыма поженится на фестивале в Москве - РИА Новости Крым, 08.07.2025

"Коллеги подсказали": пара из Крыма поженится на фестивале в Москве

Как необычно отметить свою свадьбу, чтобы это яркое и радостное событие запомнилось на всю жизнь? Яна и Михаил как раз думали над этим вопросом, когда в рабочий РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T12:17

2025-07-08T12:17

2025-07-08T12:53

семья

эксклюзивы риа новости крым

судак

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донецк

москва

день семьи, любви и верности

праздники и памятные даты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Как необычно отметить свою свадьбу, чтобы это яркое и радостное событие запомнилось на всю жизнь? Яна и Михаил как раз думали над этим вопросом, когда в рабочий чат им от коллег прилетело сообщение о приеме заявок на участие во II Всероссийском свадебном фестивале "Россия. Соединяя сердца", который собирает на своей площадке молодоженов из разных уголков страны. Влюбленные рассказали РИА Новости Крым, как заполнили заявку и оказались единственной парой из Крыма, кто поженится на фестивале в Москве.В День семьи, любви и верности 8 июля в Москве стартовал II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия. Соединяя сердца", который собрал на своей площадке молодоженов из разных регионов страны. В этом году в Национальном центре (НЦ) "Россия" поженятся более 200 пар из разных регионов страны. Сначала на теплоходах пары отправятся на романтическую прогулку по Москве-реке, а затем состоится церемония единовременного бракосочетания. Фестивальная программа продлится до 10 июля.Москва как идеальный город для свадьбы"Предложение сделал Яне совсем недавно – 18 мая, в Международный день музеев. И когда коллеги прислали в рабочий чат информацию о том, что в Москве будет проходить свадебный фестиваль, решили поучаствовать, ведь хочется, чтобы этот, наш день, прошел ярко и нестандартно. Нам сама судьба преподнесла этот фестиваль", – рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым жених Михаил Алешин и добавляет: "Мы поздно узнали о фестивале, но успели подать заявку в последнюю неделю и были приняты".К тому же, Москва оказалась идеальным городом для свадьбы. Ведь молодожены, несмотря на то, что живут и работают в Крыму, родом из разных регионов страны. Он из Донецка, она из Тюмени. Но их сердца соединил Крым, куда они приехали по приглашению работодателей."Не пришлось выбирать, где праздновать – в Судаке, где мы сейчас живем, или в моем городе, в Тюмени", – объясняет с улыбкой невеста Яна. И добавляет: предложение с фестивалем показалось более интересным вариантом.Познакомились влюбленные в сентябре прошлого года на работе, сидели в одном кабинете. Сначала просто подружились, а затем отношения переросли в романтические.Молодая семья обещает быть очень творческой: Яна по образованию продюсер кино и телевидения. Работает ведущим специалистом в службе кино на арт-кластере "Таврида", организует образовательные мероприятия по кино и анимации. Михаил - художник, архитектор, реставратор. Также работает на "Тавриде" по своему профилю – изобразительное искусство."Живем в Судаке. Нам очень нравится. Я теперь понимаю, что не смогу жить без моря, рада, что переехала сюда и здесь встретила своего человека", – говорит Яна.Фамильные драгоценности в подарокДевушка признается, что ее родители очень удивились, узнав, что дочь так скоро и таким необычным образом выходит замуж."Конечно, удивились. Ведь свадебный фестиваль – это что-то необычное. Мама немножко замешкалась, начала переживать, на кого же оставить огород. Но потом денек подумала, и согласилась. Так что встретимся с родителями в Москве", – рассказывает Яна.Михаил на торжественную церемонию бракосочетания пригласил своих друзей из Краснодара.Согласно концепции фестиваля, можно жениться в национальных костюмах, но молодожены из Крыма решили остановиться на классике. Нужные наряды невеста уже выбрала в одном из московских свадебных салонов. Конечно, это будет нарядное, не повседневное платье. Но такое, которое можно было бы носить и после свадьбы, признается она, сохраняя интригу.Основной акцент будет сделан на украшениях, которые дополнят нежный образ невесты: Михаил подарил своей возлюбленной сережки своей бабушки, которые теперь стали фамильной драгоценностью."В свое время моя бабушка работала в главном ювелирном магазине Донецка, еще в 70-х годах. И выкупила эти сережки, которые ей очень понравились. Несколько лет назад не стало бабушки, и мамы не стало, и дедушки. Но они очень бы хотели, чтобы фамильное украшение осталось в семье. И я передаю их своей жене", – рассказывает Михаил.В Москве молодожены планируют провести все три фестивальных дня. Регистрация их брака запланирована на 9 июля, также они приглашены на торжественное закрытие фестиваля.Любовь – это...Отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, что такое любовь и семья, Яна признается, что семья – это дом и опора, то, благодаря чему можно смело двигаться по жизни."Для нас семья – это место силы. Мы очень друг друга поддерживаем в работе, и это нам помогает двигаться по жизни и развиваться в профессии. Некоторые люди делают выбор: либо отношения, либо работа, а мы выбираем и то, и другое, и семья нам помогает развиваться", – говорит она.Также молодожены едины во мнении, что семья – это еще и возможность продолжения рода. Планируют для начала двоих детей."Яну полюбил по большому комплексу причин. Она очень хороший человек, понимающий. Мы понимаем друг друга с полуслова, у нас максимально похожие взгляды на многие вещи по жизни. Если возникают какие-то вопросы, мы их сразу же решаем, а не играем в игры "догадайся, кто о чем думает". Я сразу понял, что это человек, с которым хочу быть до конца жизни", – признается Михаил и добавляет с гордостью: "А еще Яна невероятно красивая".Для 25-летней невесты и 30-летнего жениха это первый брак. Оба супруга будут носить фамилию Алешины.Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума "Россия". В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России. А за все время проведения Выставки "Россия" поженились 564 человека – это историческое событие осталось в памяти 282 семей на всю жизнь. В некоторых семьях, созданных на I Всероссийском свадебном фестивале, уже появились дети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250708/krymchane-rasskazali-o-svoey-lyubvi-i-chto-glavnoe-v-semeynoy-zhizni-1147717723.html

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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