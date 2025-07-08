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Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании
Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании
Российские авиакомпании получат первые самолеты со всеми отечественными системами и двигателями в 2026 году. Об этом на главной стратегической сессии... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T16:57
2025-07-08T16:57
россия
михаил мишустин
правительство россии
самолет
авиация
импортозамещение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские авиакомпании получат первые самолеты со всеми отечественными системами и двигателями в 2026 году. Об этом на главной стратегической сессии "Иннопрома" сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам главы правительства, отечественные самолеты МС-21, "Суперджет" и Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, также продолжается работа над "Байкалом". Кроме того, реализуется ряд проектов в области вертолетостроения.Глава правительства отдельно отметил и выпуск беспилотных авиационных систем в России, который уже в три раза превысил запланированные объемы. Такого результата, по словам Мишустина, удалось добиться благодаря государственной поддержке предприятий, осваивающих производство новых моделей беспилотников, в том числе гражданского назначения."Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность", – подчеркнул премьер-министр.Он также поручил Минпромторгу РФ разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции.В числе приоритетов правительства Мишустин также обозначил развитие судостроительной отрасли. Премьер-министр отметил, что в государственных производственных процессах в сфере критически важного судового оборудования уже участвую более 30 российских предприятий.Ранее сообщалось, что правительство РФ направит 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов для отечественного флота.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судостроители получат рекордную поддержку от кабминаНа судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные кораблиВ России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году
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россия, михаил мишустин, правительство россии, самолет, авиация, импортозамещение, новости
Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании

Первые самолеты с отечественными системами поступят в авиакомпании России в 2026 году

16:57 08.07.2025
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолёт "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолёт Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские авиакомпании получат первые самолеты со всеми отечественными системами и двигателями в 2026 году. Об этом на главной стратегической сессии "Иннопрома" сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По словам главы правительства, отечественные самолеты МС-21, "Суперджет" и Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, также продолжается работа над "Байкалом". Кроме того, реализуется ряд проектов в области вертолетостроения.
"Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год", – заявил Мишустин.
Глава правительства отдельно отметил и выпуск беспилотных авиационных систем в России, который уже в три раза превысил запланированные объемы. Такого результата, по словам Мишустина, удалось добиться благодаря государственной поддержке предприятий, осваивающих производство новых моделей беспилотников, в том числе гражданского назначения.
"Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность", – подчеркнул премьер-министр.
Он также поручил Минпромторгу РФ разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции.
В числе приоритетов правительства Мишустин также обозначил развитие судостроительной отрасли. Премьер-министр отметил, что в государственных производственных процессах в сфере критически важного судового оборудования уже участвую более 30 российских предприятий.
"Достижение полного суверенитета в авиастроении остается безусловным приоритетом, Россия планомерно движется к этой цели", – заключил он.
Ранее сообщалось, что правительство РФ направит 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов для отечественного флота.
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РоссияМихаил МишустинПравительство РоссииСамолетАвиацияИмпортозамещениеНовости
 
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