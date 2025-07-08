https://crimea.ria.ru/20250708/kogda-pervye-samolety-s-rossiyskimi-sistemami-postupyat-v-aviakompanii-1147806477.html

Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании

Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании

Российские авиакомпании получат первые самолеты со всеми отечественными системами и двигателями в 2026 году. Об этом на главной стратегической сессии... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T16:57

2025-07-08T16:57

2025-07-08T16:57

россия

михаил мишустин

правительство россии

самолет

авиация

импортозамещение

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские авиакомпании получат первые самолеты со всеми отечественными системами и двигателями в 2026 году. Об этом на главной стратегической сессии "Иннопрома" сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам главы правительства, отечественные самолеты МС-21, "Суперджет" и Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, также продолжается работа над "Байкалом". Кроме того, реализуется ряд проектов в области вертолетостроения.Глава правительства отдельно отметил и выпуск беспилотных авиационных систем в России, который уже в три раза превысил запланированные объемы. Такого результата, по словам Мишустина, удалось добиться благодаря государственной поддержке предприятий, осваивающих производство новых моделей беспилотников, в том числе гражданского назначения."Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность", – подчеркнул премьер-министр.Он также поручил Минпромторгу РФ разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции.В числе приоритетов правительства Мишустин также обозначил развитие судостроительной отрасли. Премьер-министр отметил, что в государственных производственных процессах в сфере критически важного судового оборудования уже участвую более 30 российских предприятий.Ранее сообщалось, что правительство РФ направит 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов для отечественного флота.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судостроители получат рекордную поддержку от кабминаНа судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные кораблиВ России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, правительство россии, самолет, авиация, импортозамещение, новости