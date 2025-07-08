https://crimea.ria.ru/20250708/kogda-pervye-samolety-s-rossiyskimi-sistemami-postupyat-v-aviakompanii-1147806477.html
Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании
Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании
Российские авиакомпании получат первые самолеты со всеми отечественными системами и двигателями в 2026 году. Об этом на главной стратегической сессии... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T16:57
2025-07-08T16:57
2025-07-08T16:57
россия
михаил мишустин
правительство россии
самолет
авиация
импортозамещение
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142101181_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_c23d1c521d838e92003b5d52cc5e9620.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские авиакомпании получат первые самолеты со всеми отечественными системами и двигателями в 2026 году. Об этом на главной стратегической сессии "Иннопрома" сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По словам главы правительства, отечественные самолеты МС-21, "Суперджет" и Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, также продолжается работа над "Байкалом". Кроме того, реализуется ряд проектов в области вертолетостроения.Глава правительства отдельно отметил и выпуск беспилотных авиационных систем в России, который уже в три раза превысил запланированные объемы. Такого результата, по словам Мишустина, удалось добиться благодаря государственной поддержке предприятий, осваивающих производство новых моделей беспилотников, в том числе гражданского назначения."Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность", – подчеркнул премьер-министр.Он также поручил Минпромторгу РФ разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции.В числе приоритетов правительства Мишустин также обозначил развитие судостроительной отрасли. Премьер-министр отметил, что в государственных производственных процессах в сфере критически важного судового оборудования уже участвую более 30 российских предприятий.Ранее сообщалось, что правительство РФ направит 500 миллиардов рублей на поддержку производителей и заказчиков судов для отечественного флота.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судостроители получат рекордную поддержку от кабминаНа судостроительном предприятии Крыма создают экскурсионные кораблиВ России произведут более тысячи отечественных самолетов к 2030 году
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142101181_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_d02386451a56d6bee83197fadff0bb5e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, правительство россии, самолет, авиация, импортозамещение, новости
Когда первые самолеты с российскими системами поступят в авиакомпании
Первые самолеты с отечественными системами поступят в авиакомпании России в 2026 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские авиакомпании получат первые самолеты со всеми отечественными системами и двигателями в 2026 году. Об этом на главной стратегической сессии "Иннопрома" сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По словам главы правительства, отечественные самолеты МС-21, "Суперджет" и Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, также продолжается работа над "Байкалом". Кроме того, реализуется ряд проектов в области вертолетостроения.
"Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год", – заявил Мишустин.
Глава правительства отдельно отметил и выпуск беспилотных авиационных систем в России, который уже в три раза превысил запланированные объемы. Такого результата, по словам Мишустина, удалось добиться благодаря государственной поддержке предприятий, осваивающих производство новых моделей беспилотников, в том числе гражданского назначения.
"Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность", – подчеркнул премьер-министр.
Он также поручил Минпромторгу РФ разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции.
В числе приоритетов правительства Мишустин также обозначил развитие судостроительной отрасли. Премьер-министр отметил, что в государственных производственных процессах в сфере критически важного судового оборудования уже участвую более 30 российских предприятий.
"Достижение полного суверенитета в авиастроении остается безусловным приоритетом, Россия планомерно движется к этой цели", – заключил он.
Ранее сообщалось, что правительство РФ направит 500 миллиардов
рублей на поддержку производителей и заказчиков судов для отечественного флота.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: