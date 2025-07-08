https://crimea.ria.ru/20250708/kak-v-krymu-snizhayut-avariynost-na-teplovykh-setyakh-k-otopitelnomu-sezonu-1147776127.html

Как в Крыму снижают аварийность на тепловых сетях к отопительному сезону

Как в Крыму снижают аварийность на тепловых сетях к отопительному сезону - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Как в Крыму снижают аварийность на тепловых сетях к отопительному сезону

В Крыму к началу отопительного сезона, который традиционно стартует к середине октября, планируют заменить 38 километров тепловых сетей. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T10:40

2025-07-08T10:40

2025-07-08T10:48

радио "спутник в крыму"

отопительный сезон в крыму

новости крыма

дмитрий прилипко

жкх крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Крыму к началу отопительного сезона, который традиционно стартует к середине октября, планируют заменить 38 километров тепловых сетей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко, отметив, что это не уменьшает пока общей ветхости коммуникаций, которая составляет 70%.По словам Прилипко, с учетом анализа аварийных ситуаций и результатов гидравлических испытаний постоянно формируется реестр объектов, подлежащих ремонту.Он отметил, что это довольно значительный объем сетей, которые в прошлом году показали высокий износ и, как следствие, большую аварийность.Снизить ее, как показывает статистка, удается благодаря тем мероприятиям, которые проводятся, но, чтобы уйти от показателя 70% ветхости всех сетей в Крыму, нужно менять их по 60-70 километров, сказал Прилипко.По ряду позиций для исправления ситуации уже разработана проектно-сметная документация, сказал Прилипко. Выполнять эти работы "Крымтеплокоммунэнерго" будет с привлечением подрядных организаций. Так делается, когда комплекс работ глобальный, пояснил он."Есть полное понимание по линии бюджетного финансирования на эти мероприятия. Движемся", – заметил руководитель предприятия.Он добавил, что больше трети сетей, требующих замены, приходится на Симферополь, поэтому столице уделяется особое внимание.Прилипко напомнил, что прошлый отопительный сезон закончился в двадцатых числах апреля и времени на подготовку к следующему, который с учетом климатических особенностей традиционно наступает в Крыму 15 октября, остается на самом деле не так много, поскольку объем работ колоссальный.В этот комплекс работ, по его словам, входит также замена насосного оборудования и ремонт котлового. Кроме того, продолжается перевод мазутных котельных на природный газ."И в этом году у нас шесть котельных полностью будут уже переведены на природный газ. Это и с точки зрения повышения КПД старого оборудования по отношению к новому большой плюс, и с точки зрения экономической составляющей. Потому что жидкое топливо на порядок дороже, чем природный газ, и предприятия, реализовав подобные мероприятия, могут снижать расходную часть в тарифе", – сказал Прилипко.После этого, по его словам, в Крыму из 348 котельных останется заменить 16, которые пока всееще продолжают работать на мазуте и прочих видах топлива."То есть небольшое количество. И это преимущественно сейчас ЮБК. Участок Форос – Алупка в процессе газификации, в ближайшей перспективе там появятся газовые сети, и мы для себя строим планы по котельным, которые подлежат модернизации", – уточнил Прилипко.Что касается мощности котельных в Симферополе, то они, по его словам, на сегодняшний день имеют значительный резерв."Они изначально проектировались на больший объем потребления тепловой энергии, потому что были планы по развитию Симферополя еще союзные (при СССР – ред.), были промышленные предприятия, которые потребляли тепловую энергию и которые не функционируют сейчас. Поэтому резерв имеется", – пояснил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго".Ранее сообщалось, что в Керчи появится новая котельная, и о том, когда все котельные Южного берега Крыма будут переведены на природный газ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматикиПогасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акциюВ России изменился порядок оплаты за отопление

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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