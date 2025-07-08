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Где в Крыму плохое качество воды

Где в Крыму плохое качество воды - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Где в Крыму плохое качество воды

В Евпатории, как и в Красноперекопске, самое неудовлетворительное во всем Крыму качество воды, и этот вопрос необходимо решать. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T06:10

2025-07-08T06:10

2025-07-08T06:10

радио "спутник в крыму"

роман тихончук

евпатория

вода в крыму

водоснабжение

красноперекопск

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории, как и в Красноперекопске, самое неудовлетворительное во всем Крыму качество воды, и этот вопрос необходимо решать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Государственного совета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.По словам Тихончука, качество воды в Евпатории "достаточно ненадлежащего уровня".Он отметил, что в Красноперекопске вопрос обеспечения населения более качественной водой сегодня уже решается. И выразил надежду на то, что Евпатория к этому придет в ближайшей перспективе.Новый водовод, который должен появиться к концу текущего года, проблему качества воды не решит, отметил парламентарий. Новая нитка и новая инфраструктура просто обеспечат уровень давления и нормальное водопотребление, объяснил он.И напомнил, что работы включают строительство 11 километров непосредственно водовода, а также новой подстанции и резервуара на 12 тысяч кубометров воды."Сейчас уже потихоньку проходят испытания и ввод в эксплуатацию новых ниток водовода", – заметил Тихончук.Несмотря на то, что есть и другие трудности, это строительство, по его словам, очень важно для города, который регулярно сталкивается с проблемами в обеспечении водой."Особенно летом, в пик, когда сразу приезжает много гостей, у нас в тех или иных микрорайонах бывают вопросы по воде", – уточнил Тихончук.Он подчеркнул, что не только системы водоснабжения, а инженерные сети в целом очень изношены в Евпатории, как и по всему Крыму. Сегодня изношенность сетей в Евпатории порядка 80%, уточнил депутат.Об этой проблеме сегодня хорошо известно и республиканским, и федеральным властям, и работа по исправлению ситуации ведется большая и плановая, подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристамВ Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжениемВ Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений

евпатория

красноперекопск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман тихончук, евпатория, вода в крыму, водоснабжение, красноперекопск, новости крыма