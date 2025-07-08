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Где в Крыму плохое качество воды - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Где в Крыму плохое качество воды
Где в Крыму плохое качество воды - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Где в Крыму плохое качество воды
В Евпатории, как и в Красноперекопске, самое неудовлетворительное во всем Крыму качество воды, и этот вопрос необходимо решать. Об этом в эфире радио "Спутник в РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T06:10
2025-07-08T06:10
радио "спутник в крыму"
роман тихончук
евпатория
вода в крыму
водоснабжение
красноперекопск
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории, как и в Красноперекопске, самое неудовлетворительное во всем Крыму качество воды, и этот вопрос необходимо решать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Государственного совета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.По словам Тихончука, качество воды в Евпатории "достаточно ненадлежащего уровня".Он отметил, что в Красноперекопске вопрос обеспечения населения более качественной водой сегодня уже решается. И выразил надежду на то, что Евпатория к этому придет в ближайшей перспективе.Новый водовод, который должен появиться к концу текущего года, проблему качества воды не решит, отметил парламентарий. Новая нитка и новая инфраструктура просто обеспечат уровень давления и нормальное водопотребление, объяснил он.И напомнил, что работы включают строительство 11 километров непосредственно водовода, а также новой подстанции и резервуара на 12 тысяч кубометров воды."Сейчас уже потихоньку проходят испытания и ввод в эксплуатацию новых ниток водовода", – заметил Тихончук.Несмотря на то, что есть и другие трудности, это строительство, по его словам, очень важно для города, который регулярно сталкивается с проблемами в обеспечении водой."Особенно летом, в пик, когда сразу приезжает много гостей, у нас в тех или иных микрорайонах бывают вопросы по воде", – уточнил Тихончук.Он подчеркнул, что не только системы водоснабжения, а инженерные сети в целом очень изношены в Евпатории, как и по всему Крыму. Сегодня изношенность сетей в Евпатории порядка 80%, уточнил депутат.Об этой проблеме сегодня хорошо известно и республиканским, и федеральным властям, и работа по исправлению ситуации ведется большая и плановая, подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мегакурорт "Золотые пески" в Евпатории: хватит ли воды городу и туристамВ Балаклаве реконструируют водовод – что будет с водоснабжениемВ Крыму под Судаком завершают реконструкцию очистных сооружений
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РИА Новости Крым
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роман тихончук, евпатория, вода в крыму, водоснабжение, красноперекопск, новости крыма
Где в Крыму плохое качество воды

Вопрос улучшения качества воды в Евпатории требует скорейшего решения – власти

06:10 08.07.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории, как и в Красноперекопске, самое неудовлетворительное во всем Крыму качество воды, и этот вопрос необходимо решать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Государственного совета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.
По словам Тихончука, качество воды в Евпатории "достаточно ненадлежащего уровня".
"У нас два водозабора в Сакском районе – Ивановский и Чеботарский. И конечно, водоподготовке в Евпатории тоже со временем нужно уделять большое внимание. Потому что Красноперекопск и Евпатория – это, наверное, из всего Крыма самое неудовлетворительное качество воды", – сказал Тихончук.
Он отметил, что в Красноперекопске вопрос обеспечения населения более качественной водой сегодня уже решается. И выразил надежду на то, что Евпатория к этому придет в ближайшей перспективе.
Новый водовод, который должен появиться к концу текущего года, проблему качества воды не решит, отметил парламентарий. Новая нитка и новая инфраструктура просто обеспечат уровень давления и нормальное водопотребление, объяснил он.
"По контракту до конца 2025 года должен решиться вопрос и подключат новый водовод, что обеспечит и новые микрорайоны, и наши микрорайоны на северо-западе и северо-востоке города водой", – добавил он.
И напомнил, что работы включают строительство 11 километров непосредственно водовода, а также новой подстанции и резервуара на 12 тысяч кубометров воды.
"Сейчас уже потихоньку проходят испытания и ввод в эксплуатацию новых ниток водовода", – заметил Тихончук.
Несмотря на то, что есть и другие трудности, это строительство, по его словам, очень важно для города, который регулярно сталкивается с проблемами в обеспечении водой.
"Особенно летом, в пик, когда сразу приезжает много гостей, у нас в тех или иных микрорайонах бывают вопросы по воде", – уточнил Тихончук.
Он подчеркнул, что не только системы водоснабжения, а инженерные сети в целом очень изношены в Евпатории, как и по всему Крыму. Сегодня изношенность сетей в Евпатории порядка 80%, уточнил депутат.
Об этой проблеме сегодня хорошо известно и республиканским, и федеральным властям, и работа по исправлению ситуации ведется большая и плановая, подчеркнул он.
"Главное, что есть решение. Республиканские власти все это знают, увидели, выделено финансирование федеральное. Очень много денег, федеральных и республиканских, выделяется для того, чтобы инфраструктуру курортного города Евпатория привести в нормативное состояние", – подытожил Тихончук.
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Радио "Спутник в Крыму"Роман ТихончукЕвпаторияВода в КрымуВодоснабжениеКрасноперекопскНовости Крыма
 
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