Это у них семейное: как живет семья священника в крымском селе
Семья священника из-под Крынок перебралась в Крым
Семья Бобарыкиных в саду, посаженном своими руками
За сельским домом семьи Бобарыкиных раскинулся большой фруктовый сад. Соседи выращивают люцерну или овощи — на продажу, но Олег и Анна уверенны, что именно сад — это то, что им нужно: зимой дает надежду на то, что весна настанет, цветет розовым и белым весной, зеленый и тенистый летом и дающий согретые солнцем плоды осенью. А еще он собирает под своей сенью всю семью с необычной историей.
В храм с фамилией Неверова
Олег Бобарыкин — сельский священник. Анна — выпускница одного из американских университетов. Их свел вместе случай, а привязала друг к другу любовь. 20 лет вместе, пятеро детей.
Аня выросла в Ялте, с золотой медалью окончила школу с углубленным преподаванием английского и уехала учиться в Америку, в университет Миннесоты. Отличные способности и упорство помогли быть включенной в программу для одаренных студентов. После окончания вуза Аня вернулась обратно, работала администратором – сначала в родной Ялте, затем в одной из крупнейших гостиниц в Киеве недалеко от Крещатика. В это время судьба привела ее в храм.
- Моя девичья фамилия — Неверова. Смешно получилось, когда я стала ходить в церковь. Я своей фамилии соответствую, потому что на веру я, наверное, мало чего принимаю. А если что-то для меня важно, то я в это ныряю с головой. И вот начала я "с головы" — читать историю церкви, догматику… Мне понадобилось достаточно много времени, чтобы я сказала: "да, это мое, аминь". Сегодня я точно так подхожу ко всему, что для меня важно или актуально. Если вопросы подростковой психологии – это будут толстые стопки проштудированных книг и десятки часов прослушанных вебинаров. Если вопросы онлайн-преподавания – то глубоко изученные лучшие интерактивные ресурсы и ИИ. Считаю это качество одной из своих самых сильных сторон.
В Киеве Аня ходила в храм Ионинского монастыря. А в это же время Олег был студентом Киевской Духовной академии. Родом он из Николаевской области, по первому образованию военный.
- У нас курс был человек 40, из них всех только трое были из священнических семей. У меня тоже самое: моя бабушка подшучивала надо мной, что я в церковь вместе с бабками хожу. А я ходил и сам не знаю, что меня туда так тянуло.
Историческое фото на фоне киевского ботсада
Однажды после учебы три академиста попросили мимо проходящую девушку сфотографировать их на фоне ботанического сада им. Гришка рядом с монастырем. Девушкой оказалась Аня, а фото — историческим.
- Через полгода мы начали общаться. Как-то после одной из молодежных встреч при монастыре вместе пошли до метро, потом еще раз и еще… Доходились, короче, - улыбается Олег: А первое наше свидание было в Лавре.
Венчание у пары прошло в Николаеве.
- Стыдно сказать, но официально расписались мы через семь лет после венчания, тогда, когда у нас уже было трое детей. Дату росписи вообще не помним, отмечаем лишь дату венчания, - рассказывает Аня.
Венчание Олега Бобарыкина и Анны Неверовой
Венчание Олега Бобарыкина и Анны Неверовой
Первый маленький приход, куда послали отца Олега, был около знаменитого теперь села Крынки в Херсонской области. Вот в семейном альбоме на фотография за спинами счастливой молодой пары характерные сосны на берегу Днепра. Там иерей Олег Бобарыкин отслужил восемь лет.
На вопрос, как можно было решиться, что нужно будет бросить хорошую карьеру в столице, положить в тумбочку диплом американского университета и жить в селе, Аня отвечает, что ничего она не бросала:
- Этим образованием и сейчас активно пользуюсь. Переводами, преподаванием я занималась по мелочевке всегда, потому что иначе просто не выживешь. Сельский священник и его семья – это те люди, которые живут без зарплаты. У меня с Олегом такая школа выживания, что нас на необитаемый остров, наверное, забрось – мы выживем. Сейчас я занимаюсь преподаванием английского детям и взрослым онлайн.
На что живет сельский священник
Помимо этого Аня закончила и крымский университет, тоже с красным дипломом, чтобы пойти преподавать в сельской школе, вела воскресную школу, кружки рукоделия для детей. Ну и клирос, то есть церковный сельский хор, никто не отменял: он обычно в ведении матушек.
- Я вообще не люблю, когда меня так называют. В детско-родительские отношения я готова вступать только со своими детьми и то до определенного возраста. А с остальными я всегда готова поделиться своим опытом или знаниями, но принимать решения и нести за них ответственность человек должен только самостоятельно, - суровеет лицом Аня. И тут же снова светлеет: Мне очень нравится приезжать к родителям в Ялту, где я для всех Аня, а не матушка.
Денис и Анна Бобарыкины гуляют в своем саду
Денис и Анна Бобарыкины гуляют в своем саду
Олег добавляет, что то, как живут сельские многодетные батюшки, - это достойно отдельной грустной баллады: села маленькие, люди в них живут небогатые, чтобы прокормить свою семью, батюшки кто скот держит, кто пасеку, кто таксует по вечерам, кому родители помогают. Матушки тоже не отстают — оформляют на себя небольшие пошивочные цеха, магазины, работают фельдшерами в ФАПах. Чтобы что-то приобрести для храма, например, вообще нужно очень потрудиться — поискать спонсора, уговорить его. К счастью, храм в Охотском уже был построен прошлым настоятелем с помощью благодетеля.
- Вот знакомый священник пошел на заправку к одному местному предпринимателю, тот дал 200 литров соляры, батюшка нашел покупателя, продал — деньги отдал в свой храм. Если крупное что-то нужно, обращаемся в специальные церковные фонды. Есть такой фонд "Помоги приходу". Они ставят каркасные церкви и приобретают в построенный храм всю утварь.
Из-под Крынок в Крым
В конце 2013 года на Херсонщине в русскоязычной среде пошли тихие разговоры о том, что нужно уезжать в Россию, на Украине лада не будет.
"Мы на это уже морально настроились и весной 2014 года рванули в Крым. Сначала Аня с детьми уехала к родителям в Ялту, потом я договорился с Джанкойской епархией, что меня возьмут на приход в Нижнегорском районе. Из Херсона меня отпустили, подписали прошение на Луку Крымского (11 июня), с под завязку груженой машиной я официально пересек границу. А в Охотское первый раз приехал 22 июня. Вскоре с вещами всей семьей уже перебрались", - говорит Олег.
Дом недалеко от храма Вячеслава Чешского семья Бобарыкиных купила за материнский капитал. Расширяли и достраивали его своими силами. В Крыму у священника и его жены родились еще двое детей. В Николаеве остались родственники, друзья, коллеги-священники. Олег с ними общается — тайно для СБУ, так, чтобы не навредить близким.
- У некоторых дома портреты Путина висят. Люди там русских ждут, хотя голоса не подают — это опасно. Друг детства еще в 2014 году развешивал антимайдановские листовки, а сейчас водит за нос военных комиссаров.
Денис и Роман Бабарыкины и их нарисованные динозавры на семейной выставке
Денис и Роман Бабарыкины и их нарисованные динозавры на семейной выставке
15 минут для двоих
Аня говорит, что перед замужеством прекрасно понимала, что ее на селе, замужем за сельским батюшкой, ждет нелегкая жизнь:
- Когда знакомые священники еще в Киеве узнавали, что я встречаюсь с академистом, советовали не выходить за него – слишком сложной будет жизнь со священником. Но я сто раз подумала, потом еще раз подумала и решила — мне нужен только Олег. Хотя при первом знакомстве никакой искры прямо сразу между нами не было, и мне даже нравится, что у нас не было сразу никакого вау-эффекта. Только когда мы начали встречаться, лучше узнавать друг друга, я постепенно поняла, что за ним пойду хоть в Сибирь босиком. Мы уже и взрослые были: мне на момент венчания было почти 26, Олегу – 29.
Священник Олег Бобарыкин с супругой под Крынками на пикнике. До СВО
Священник Олег Бобарыкин с супругой под Крынками на пикнике. До СВО
- Я не знаю, почему, за что я Аню люблю. Это же не скажешь — почему ты любишь маму или Родину? Просто люблю и все. Если начнешь объяснять, это будет или смешно, или глупо. Не за пирожки же, не за то как в песне "я ее полюбил за ее красоту, за косу". Это мелко слишком.
У Олега и Ани есть много совместных интересов, которые они выявили друг в друге еще в Киеве: они оба очень любят гулять, ходить пешком, посещать самые разные музеи, путешествовать, вечера коротать за просмотром фильмов, а потом за их обсуждением.
- Утром у нас есть только наше время: мы 15 минут на кухне пьем кофе и разговариваем. Дети в это время нас тревожить не должны, такой уговор. Мы оба очень спокойные. Наша старшая дочь Настя нас как-то спросила — мама, папа, вы вообще ссоритесь?, - рассказывает Аня.
- Ну, по крайней мере ни разу не дрались , - с улыбкой парирует Олег: Если есть конфликт, мы его просто обсуждаем.
Отец Олег прикладывает своего сына к иконе в храме Вячеслава Чешского в селе Охотское, где он служит.
Отец Олег прикладывает своего сына к иконе в храме Вячеслава Чешского в селе Охотское, где он служит.
- Все претензии важно проговаривать. У некоторых православных принято свои обиды друг другу не высказывать, мол, это смиряет, надо обиду пережить и все. Это неправильно – обиду надо своевременно высказать и прийти к консенсусу, чтобы ни в коем случае не оставалось никаких камней за пазухой, - считает жена священника.
- Человеческое надо по-человечески улаживать, - ставит точку в теме отец Олег.
Чтобы не хотеть развестись, считают Бобарыкины, нужно не только разговаривать, но иметь как общие, так и свои собственные увлечения у мужа и жены.
- Хорошо, когда точек пересечения достаточно много, но у каждого должна быть и своя песочница: когда к Олегу приезжали его друзья или когда у него была возможность куда-то поехать с ними без меня, я всегда его отпускала. И он меня тоже всегда отпустит, - говорил Анна.
Принципы воспитания
Уже упомянутая Настя — самая старшая из детей – студентка, староста группы. Илья – старшеклассник и спортсмен, Марку – 13, Денису – шесть и самому младшему Роме — 3,5 года.
Мама Аня находит время и с детьми заниматься языками, не только с онлайн-учениками. Младшие ходят в детский сад, старших папа возит в школу в Нижнегорск.
Фотография семьи Бобарыкиных-Неверовых на уличной выставке в честь Года семьи
Фотография семьи Бобарыкиных-Неверовых на уличной выставке в честь Года семьи
- Мы с Олегом оба все-таки горожане, которые географически живут в селе. Все наше сформировалось и заточено под городские привычки – хорошее образование, богатый кругозор. Это все мы стараемся дать по мере сил нашим детям. Поэтому у нас в семье считается нормой участие в олимпиадах, конкурсах, сдача нормативов ГТО, защита МАНовских работ и поездки в "Артек", - говорит Аня.
В любви семьи к путешествиям и образованию очень помогают многочисленные семейные программы и фестивали. Например, Бобарыкины все вместе ежегодно выбираются на фестивали "Тавриды-Арт", на различные конкурсы с Движением Первых, на конкурс "Это у нас семейное" в Ростов. В том же альбоме семейные фото с концертов под Судаком. На них — широкие улыбки мамы и папы Бобарыкиных, которые с юности любят хороший классический рок. На машине отца Олега даже наклейка Pink Floyd есть.
Отец Олег любит на досуге слушать рок-музыку.
Отец Олег любит на досуге слушать рок-музыку.
- Честно скажу, я люблю современную молодежь. Они гораздо меньше невротизированы, они не парятся из-за оценок, как я в свое время. У них больше смелости быть самими собой. Мне очень интересны мои взрослеющие дети. Мне иногда кажется, что моя Настя в ее неполных 20 лет уже понимает какие-то вещи, до которых я дошла только после тридцатника, - объясняет Анна.
- Мы их если и ругаем, то только когда они ссорятся между собой. А чтобы поводов для ссор было меньше, мы стараемся, чтобы у каждого была своя комната, своя неприкосновенная территория. Это очень важно, особенно подросткам, - добавляет Олег.
Денис и Роман Бобарыкины играют во дворе
Денис и Роман Бобарыкины играют во дворе
Ни Олег, ни Аня не будут толкать своих сыновей в священство, а дочь — замуж за будущего батюшку: они считают, что воля человека — закон, и входящий во взрослую жизнь сам должен определиться с выбором.
- Точно так же я никому не буду советовать специально стремиться к многодетности. У меня пять детей, и я знаю, что у человека должен быть для детей ресурс. Я не о материальном, хотя это тоже важно. Надо четко дать себе ответ: есть ли у тебя силы для большого количества детей — физические и моральные. Никому не нужно, в том числе и ребенку, чтобы мама сгорала в материнстве дотла, - убеждена Анна Бобарыкина.
Мы снова выходим в сад за деревенским домом. Его посадил и занимается им папа Олег, а мама Аня для траты калорий каждый день наматывает по дорожкам круги. Чуть попозже, к осени, сад даст яблоки, сливы и инжир. И к этому дому в маленьком и отдаленном от цивилизации Охотском, ставшим семье родным, через много лет слетятся выпорхнувшие из него пятеро детей. Так же будут гулять по дорожкам сада среди уже старых деревьев. И, наверняка, никогда его не продадут.
Семья Бобарыкиных идет по селу к храму, настоятелем которого является отец Олег
Семья Бобарыкиных идет по селу к храму, настоятелем которого является отец Олег
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