https://crimea.ria.ru/20250708/ege-budut-sovershenstvovat--rosobrnadzor-nachal-sbor-predlozheniy-1147791803.html

ЕГЭ будут совершенствовать – Рособрнадзор начал сбор предложений

ЕГЭ будут совершенствовать – Рособрнадзор начал сбор предложений - РИА Новости Крым, 08.07.2025

ЕГЭ будут совершенствовать – Рособрнадзор начал сбор предложений

Рособрнадзор до 15 августа будет собирать предложения по совершенствованию ЕГЭ, сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство. РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T12:34

2025-07-08T12:34

2025-07-08T12:34

рособрнадзор

егэ

новости

образование в россии

экзамены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100759/91/1007599104_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_486d0c5b9707b92c4227fa2afd66cff7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Рособрнадзор до 15 августа будет собирать предложения по совершенствованию ЕГЭ, сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.Отмечается, что свои предложения можно направить на почту Рособрнадзора или через платформу обратной связи с ведомством на "Госуслугах".Накануне в Рособрнадзоре сообщили, что результаты ЕГЭ 2025 года в России в целом не демонстрируют ни резкого падения, ни взлета по сравнению с предыдущими годами.Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" рассказал, как прошел основной период ЕГЭ-2025 в стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 балловСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭЕГЭ по истории: станет ли экзамен обязательным

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рособрнадзор, егэ, новости, образование в россии, экзамены