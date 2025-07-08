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ЕГЭ будут совершенствовать – Рособрнадзор начал сбор предложений - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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ЕГЭ будут совершенствовать – Рособрнадзор начал сбор предложений
ЕГЭ будут совершенствовать – Рособрнадзор начал сбор предложений - РИА Новости Крым, 08.07.2025
ЕГЭ будут совершенствовать – Рособрнадзор начал сбор предложений
Рособрнадзор до 15 августа будет собирать предложения по совершенствованию ЕГЭ, сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство. РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T12:34
2025-07-08T12:34
рособрнадзор
егэ
новости
образование в россии
экзамены
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Рособрнадзор до 15 августа будет собирать предложения по совершенствованию ЕГЭ, сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.Отмечается, что свои предложения можно направить на почту Рособрнадзора или через платформу обратной связи с ведомством на "Госуслугах".Накануне в Рособрнадзоре сообщили, что результаты ЕГЭ 2025 года в России в целом не демонстрируют ни резкого падения, ни взлета по сравнению с предыдущими годами.Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" рассказал, как прошел основной период ЕГЭ-2025 в стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 балловСевастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭЕГЭ по истории: станет ли экзамен обязательным
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рособрнадзор, егэ, новости, образование в россии, экзамены
ЕГЭ будут совершенствовать – Рособрнадзор начал сбор предложений

Предложения по совершенствованию ЕГЭ можно отправить в Рособрнадзор до 15 августа

12:34 08.07.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПробный ЕГЭ по русскому языку
Пробный ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Рособрнадзор до 15 августа будет собирать предложения по совершенствованию ЕГЭ, сообщают РИА Новости со ссылкой на ведомство.
"Если у вас есть инициативы по совершенствованию ЕГЭ, Рособрнадзор открывает сбор предложений до 15 августа 2025 года", – сказано в сообщении.
Отмечается, что свои предложения можно направить на почту Рособрнадзора или через платформу обратной связи с ведомством на "Госуслугах".
Накануне в Рособрнадзоре сообщили, что результаты ЕГЭ 2025 года в России в целом не демонстрируют ни резкого падения, ни взлета по сравнению с предыдущими годами.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" рассказал, как прошел основной период ЕГЭ-2025 в стране.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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