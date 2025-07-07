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Жара в Крыму: температура будет выше климатической нормы на 7 градусов
Жара в Крыму: температура будет выше климатической нормы на 7 градусов - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Жара в Крыму: температура будет выше климатической нормы на 7 градусов
В Крыму в ближайшие дни ожидается температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T15:04
2025-07-07T15:04
2025-07-07T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Во вторник, 8 июля, в Симферополе ночью ожидается +17…+19, днем – 34-36 градусов, без осадков. В Севастополе ночные температуры достигнут 19-21 градуса, днем будет +31…+33.В Крыму введен особый противопожарный режим, во время которого запрещено разведение открытого огня на природе, в том числе приготовление пищи в экосистемах, пал сухой травы, складирование сухих веток на участке, проведение огнеопасных работ.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что наступившая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. При этом он отметил, что затяжных дождей в Крыму пока не предвидится.Как рассказала РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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пожароопасный сезон в крыму, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, жара
Жара в Крыму: температура будет выше климатической нормы на 7 градусов
В Крыму на неделе аномальная жара достигнет 38 градусов – гидрометцентр
15:04 07.07.2025 (обновлено: 15:57 07.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"С 8 по 12 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит +33… +38 градусов", - говорится в сообщении.
Во вторник, 8 июля, в Симферополе ночью ожидается +17…+19, днем – 34-36 градусов, без осадков. В Севастополе ночные температуры достигнут 19-21 градуса, днем будет +31…+33.
В Крыму введен особый противопожарный режим, во время которого запрещено разведение открытого огня на природе, в том числе приготовление пищи в экосистемах, пал сухой травы, складирование сухих веток на участке, проведение огнеопасных работ.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму"
ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал
, что наступившая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. При этом он отметил, что затяжных дождей в Крыму пока не предвидится.
Как рассказала
РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет.
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