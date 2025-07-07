https://crimea.ria.ru/20250707/zhara-v-krymu-temperatura-budet-vyshe-klimaticheskoy-normy-na-7-gradusov-1147775169.html

Жара в Крыму: температура будет выше климатической нормы на 7 градусов

Жара в Крыму: температура будет выше климатической нормы на 7 градусов - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Жара в Крыму: температура будет выше климатической нормы на 7 градусов

В Крыму в ближайшие дни ожидается температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T15:04

2025-07-07T15:04

2025-07-07T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается температура воздуха превысит климатическую норму на семь градусов. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.Во вторник, 8 июля, в Симферополе ночью ожидается +17…+19, днем – 34-36 градусов, без осадков. В Севастополе ночные температуры достигнут 19-21 градуса, днем будет +31…+33.В Крыму введен особый противопожарный режим, во время которого запрещено разведение открытого огня на природе, в том числе приготовление пищи в экосистемах, пал сухой травы, складирование сухих веток на участке, проведение огнеопасных работ.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что наступившая неделя на полуострове обещает быть очень жаркой, температурные значения будут стремиться к прошлогодним аномалиям. При этом он отметил, что затяжных дождей в Крыму пока не предвидится.Как рассказала РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко, такой почвенной засухи как сейчас, в Крыму не было 50 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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