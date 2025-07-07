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ВСУ нанесли прицельный удар по центру Васильевки Запорожской области
ВСУ нанесли прицельный удар по центру Васильевки Запорожской области - РИА Новости Крым, 07.07.2025
ВСУ нанесли прицельный удар по центру Васильевки Запорожской области
Киевские боевики прицельно ударили по жилому кварталу города Васильевки Запорожской области – погиб 19-летний парень, разрушены более десяти квартир, сообщает... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T14:43
2025-07-07T14:43
2025-07-07T14:50
запорожская область
новости
происшествия
евгений балицкий
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Киевские боевики прицельно ударили по жилому кварталу города Васильевки Запорожской области – погиб 19-летний парень, разрушены более десяти квартир, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.И проинформировал, что также есть раненые – шесть пострадавших госпитализированы в городскую больницу, им оказывается медицинская помощь. С родственниками погибшего тоже работают медики.Разрушения получили более десяти квартир дома. Людям, оставшимся без крова, будет предоставлено временное жилье, подчеркнул глава региона. На месте работают оперативные службы, сотрудники ГУ МЧС России по Запорожской области.На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов. Также удар по энергоструктуре региона был нанесен в конце июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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запорожская область, новости, происшествия, евгений балицкий, обстрелы всу
ВСУ нанесли прицельный удар по центру Васильевки Запорожской области
ВСУ нанесли прицельный удар по центру Васильевки Запорожской области
14:43 07.07.2025 (обновлено: 14:50 07.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. Киевские боевики прицельно ударили по жилому кварталу города Васильевки Запорожской области – погиб 19-летний парень, разрушены более десяти квартир, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий.
"Террористический киевский режим нанес прицельный удар по жилому кварталу города Васильевки. Погиб 19-летний парень, который находился во дворе дома. К сожалению, он получил ранения, несовместимые с жизнью", – сообщил глава региона.
И проинформировал, что также есть раненые – шесть пострадавших госпитализированы в городскую больницу, им оказывается медицинская помощь. С родственниками погибшего тоже работают медики.
Разрушения получили более десяти квартир дома. Людям, оставшимся без крова, будет предоставлено временное жилье, подчеркнул глава региона. На месте работают оперативные службы, сотрудники ГУ МЧС России по Запорожской области.
На прошлой неделе
ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, повреждения получили несколько объектов. Также
удар по энергоструктуре региона был нанесен в конце июня.
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