В жилом доме в Саратовской области взорвался газ и обрушилась часть этажа
После взрыва газа в многоквартирном доме в Саратовской области обрушилась часть этажа
14:16 07.07.2025 (обновлено: 14:41 07.07.2025)
© Роман БусаргинЧасть этажа обрушилась после пожара в многоквартирном доме в Саратовской области
© Роман Бусаргин
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В городе Ершове Саратовской области в многоквартирном доме после взрыва газа произошло возгорание с частичным обрушением на этаже. Об этом сообщают губернатор региона Роман Бусаргин и региональная прокуратура.
"По предварительным данным, около 14 часов 30 минут сегодня, 7 июля 2023 года, в аварийно-диспетчерские службы Ершовского района поступило сообщение о произошедшем хлопке газо-воздушной смеси в квартире на пятом этаже многоквартирного дома 11 на улице Космонавтов", – сказано в сообщении прокуратуры.
Для координации деятельности уполномоченных служб на место происшествия выехал прокурор района. Установление всех обстоятельств случившегося и соблюдение жилищных прав жильцов находится на контроле прокуратуры, проинформировали в надзорном ведомстве.
"По предварительным данным, пострадали три квартиры, среди людей жертв нет. В настоящее время идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов", – сказано в сообщении губернатора.
На место происшествия выехал начальник управления региональной безопасности, ему поручено организовать достаточное количество сил и средств для ликвидации последствий, проинформировал глава региона.
В конце июня два человека погибли в Свердловской области при взрыве газового баллона в квартире пятиэтажки. В мае взрыв бытового газа прогремел в многоквартирном жилом доме в Ставрополе. Также в мае прогремел взрыв в многоквартирном доме в поселке Буланаш Свердловской области.
4 мая в Москве в девятиэтажке на юго-западе столицы взорвался газ и начался пожар. По данным МЧС России, два человека погибли и пострадали шестеро. В тушении принимали участие 60 специалистов и 20 единиц техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
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