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В жилом доме в Саратовской области взорвался газ и обрушилась часть этажа

В жилом доме в Саратовской области взорвался газ и обрушилась часть этажа - РИА Новости Крым, 07.07.2025

В жилом доме в Саратовской области взорвался газ и обрушилась часть этажа

В городе Ершове Саратовской области в многоквартирном доме после взрыва газа произошло возгорание с частичным обрушением на этаже. Об этом сообщают губернатор... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T14:16

2025-07-07T14:16

2025-07-07T14:41

роман бусаргин

саратовская область

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В городе Ершове Саратовской области в многоквартирном доме после взрыва газа произошло возгорание с частичным обрушением на этаже. Об этом сообщают губернатор региона Роман Бусаргин и региональная прокуратура.Для координации деятельности уполномоченных служб на место происшествия выехал прокурор района. Установление всех обстоятельств случившегося и соблюдение жилищных прав жильцов находится на контроле прокуратуры, проинформировали в надзорном ведомстве.На место происшествия выехал начальник управления региональной безопасности, ему поручено организовать достаточное количество сил и средств для ликвидации последствий, проинформировал глава региона.В конце июня два человека погибли в Свердловской области при взрыве газового баллона в квартире пятиэтажки. В мае взрыв бытового газа прогремел в многоквартирном жилом доме в Ставрополе. Также в мае прогремел взрыв в многоквартирном доме в поселке Буланаш Свердловской области.4 мая в Москве в девятиэтажке на юго-западе столицы взорвался газ и начался пожар. По данным МЧС России, два человека погибли и пострадали шестеро. В тушении принимали участие 60 специалистов и 20 единиц техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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саратовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман бусаргин, саратовская область, новости, происшествия