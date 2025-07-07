https://crimea.ria.ru/20250707/v-stranakh-briks-rastet-ponimanie-prichin-ukrainskogo-krizisa--lavrov-1147786448.html

В странах БРИКС растет понимание причин украинского кризиса – Лавров

В странах БРИКС растет понимание причин украинского кризиса – Лавров - РИА Новости Крым, 07.07.2025

В странах БРИКС растет понимание причин украинского кризиса – Лавров

Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро проявляли растущее понимание первопричин украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T19:28

2025-07-07T19:28

2025-07-07T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро проявляли растущее понимание первопричин украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита объединения.При этом, по мнению министра, расширение НАТО никому не пошло на пользу, включая самих членов альянса, в котором углубляются разногласия на фоне растущего желания стран руководствоваться собственными национальными интересами, а не "установкой хозяина". Тогда как расширение БРИКС, напротив, не представляет угрозы для работы объединения."Никакой угрозы размытости нашей деятельности я не наблюдаю, БРИКС всегда опирался во всех своих шагах на принципы равноправия, уважения, консенсуса, причем консенсуса, который реально отражает баланс интересов, а не продиктован старшим братом, так что я не могу согласиться с подобными попытками искусственно описать БРИКС как организацию, которая исчерпывает свое предназначение", – заявил Лавров.Также в рамках пресс-конференции он подчеркнул, что Москва не пытается вбрасывать тему расследования атак ВСУ на железные дороги и мосты в международную дискуссию, но никто не уйдет от ответственности.Лавров подчеркнул важность противодействия попыткам ряда стран подчинить своим интересам работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и предложил обеспечить координацию действий БРИКС по вопросам реформы организации. Касаясь работ МАГАТЭ, министр завил, что организация должна взять ответственность за свои оценки, опубликованные за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – ЛавровЛавров сделал заявление об урегулировании украинского кризисаЧто может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, брикс, мнения, россия, политика, в мире, украина