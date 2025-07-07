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В странах БРИКС растет понимание причин украинского кризиса – Лавров - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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В странах БРИКС растет понимание причин украинского кризиса – Лавров
В странах БРИКС растет понимание причин украинского кризиса – Лавров - РИА Новости Крым, 07.07.2025
В странах БРИКС растет понимание причин украинского кризиса – Лавров
Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро проявляли растущее понимание первопричин украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T19:28
2025-07-07T19:28
сергей лавров
брикс
мнения
россия
политика
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро проявляли растущее понимание первопричин украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита объединения.При этом, по мнению министра, расширение НАТО никому не пошло на пользу, включая самих членов альянса, в котором углубляются разногласия на фоне растущего желания стран руководствоваться собственными национальными интересами, а не "установкой хозяина". Тогда как расширение БРИКС, напротив, не представляет угрозы для работы объединения."Никакой угрозы размытости нашей деятельности я не наблюдаю, БРИКС всегда опирался во всех своих шагах на принципы равноправия, уважения, консенсуса, причем консенсуса, который реально отражает баланс интересов, а не продиктован старшим братом, так что я не могу согласиться с подобными попытками искусственно описать БРИКС как организацию, которая исчерпывает свое предназначение", – заявил Лавров.Также в рамках пресс-конференции он подчеркнул, что Москва не пытается вбрасывать тему расследования атак ВСУ на железные дороги и мосты в международную дискуссию, но никто не уйдет от ответственности.Лавров подчеркнул важность противодействия попыткам ряда стран подчинить своим интересам работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и предложил обеспечить координацию действий БРИКС по вопросам реформы организации. Касаясь работ МАГАТЭ, министр завил, что организация должна взять ответственность за свои оценки, опубликованные за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – ЛавровЛавров сделал заявление об урегулировании украинского кризисаЧто может ускорить переговоры России и Украины – ответ Кремля
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сергей лавров, брикс, мнения, россия, политика, в мире, украина
В странах БРИКС растет понимание причин украинского кризиса – Лавров

Лавров: в странах БРИКС растет понимание первопричин украинского кризиса

19:28 07.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро проявляли растущее понимание первопричин украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита объединения.

"В декларации и выступлениях прозвучала позиция многих участников в отношении ситуации на Украине, все выступали со взвешенных, объективных позиций, проявляли растущее понимание первопричин этого кризиса, которые заключаются в создававшихся долгие годы Западом угрозах безопасности нашей страны, включая расширение НАТО на восток с очевидной целью поглотить Украину и прямо на наших границах уже выстраивать военную машину НАТО", – цитирует Лаврова РИА Новости.

При этом, по мнению министра, расширение НАТО никому не пошло на пользу, включая самих членов альянса, в котором углубляются разногласия на фоне растущего желания стран руководствоваться собственными национальными интересами, а не "установкой хозяина". Тогда как расширение БРИКС, напротив, не представляет угрозы для работы объединения.
"Никакой угрозы размытости нашей деятельности я не наблюдаю, БРИКС всегда опирался во всех своих шагах на принципы равноправия, уважения, консенсуса, причем консенсуса, который реально отражает баланс интересов, а не продиктован старшим братом, так что я не могу согласиться с подобными попытками искусственно описать БРИКС как организацию, которая исчерпывает свое предназначение", – заявил Лавров.
Также в рамках пресс-конференции он подчеркнул, что Москва не пытается вбрасывать тему расследования атак ВСУ на железные дороги и мосты в международную дискуссию, но никто не уйдет от ответственности.
Лавров подчеркнул важность противодействия попыткам ряда стран подчинить своим интересам работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и предложил обеспечить координацию действий БРИКС по вопросам реформы организации. Касаясь работ МАГАТЭ, министр завил, что организация должна взять ответственность за свои оценки, опубликованные за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными.
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