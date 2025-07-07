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В Севастополе загорелась жилая многоэтажка - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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В Севастополе загорелась жилая многоэтажка
В Севастополе загорелась жилая многоэтажка - РИА Новости Крым, 07.07.2025
В Севастополе загорелась жилая многоэтажка
Пожар в жилом доме на проспекте Генерала Острякова в Севастополе произошел вечером в понедельник, сообщает пресс-служба МЧС по городу. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T20:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Пожар в жилом доме на проспекте Генерала Острякова в Севастополе произошел вечером в понедельник, сообщает пресс-служба МЧС по городу.По данным пресс-службы, сообщение о возгорании поступило спасателям в 19:20. Огонь охватил балкон и кухню квартиры на шестом этаже многоэтажки. Силы МЧС России подали стволы на борьбу с пламенем.Пожар локализовали за 20 минут, к настоящему времени пожар полностью ликвидирован. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются, проинформировали в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв в многоэтажке в центре Курска – что известноПожар под Симферополем охватил два гектараНа трассе "Таврида" в Крыму загорелся КамАЗ - что известно
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Севастополе загорелась жилая многоэтажка

В Севастополе тушат пожар в многоэтажке на проспекте Генерала Острякова

20:05 07.07.2025 (обновлено: 20:13 07.07.2025)
 
© МЧС СевастополяПожарные
Пожарные
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Пожар в жилом доме на проспекте Генерала Острякова в Севастополе произошел вечером в понедельник, сообщает пресс-служба МЧС по городу.
По данным пресс-службы, сообщение о возгорании поступило спасателям в 19:20. Огонь охватил балкон и кухню квартиры на шестом этаже многоэтажки. Силы МЧС России подали стволы на борьбу с пламенем.
"Предварительно, жертв нет. Площадь возгорания составляет 10 квадратных метров. Ведется проливка помещений", – проинформировали в чрезвычайном ведомстве.
Пожар локализовали за 20 минут, к настоящему времени пожар полностью ликвидирован. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются, проинформировали в МЧС.
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