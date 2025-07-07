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В Севастополе турист сорвался с двадцатиметровой скалы
В Севастополе турист сорвался с двадцатиметровой скалы - РИА Новости Крым, 07.07.2025
В Севастополе турист сорвался с двадцатиметровой скалы
В Севастополе в районе необорудованного пляжа "Инжир" отдыхающий упал со скалы высотой 15-20 метров, сообщает правительство города. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T10:03
2025-07-07T10:03
2025-07-07T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе необорудованного пляжа "Инжир" отдыхающий упал со скалы высотой 15-20 метров, сообщает правительство города.Уточняется, что молодой человек, отдыхающий с компанией, отклонился от проторенной тропы и упал вниз. Падение пришлось на крупные камни, находящиеся на береговой линии. В результате он получил тяжелые ранения: черепно-мозговую травму, повреждения грудной клетки, перелом таза и рваную рану бедра. Когда прибыли спасатели, турист был в сознании.После молодого человека доставили в Балаклаву и передали бригаде скорой помощи с последующей госпитализацией. Как отметили в правительстве, катер "Питон" показывает высокую эффективность в спасательных операциях не первый раз. Благодаря плавному ходу судно является наиболее подходящим для транспортировки травмированных пострадавших."Все силы и средства были успешно задействованы в операции, после чего возвращены в пункты постоянной дислокации. Операция завершена в полном объеме", – завершили в правительстве.Ранее в Ласпи под Севастополем женщина сорвалась с маршрута виа ферраты и травмировалась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:При столкновении двух легковушек в Бахчисарае водителя зажало в автоПять человек пострадали в Питере из-за непогодыВ Крыму туристка сорвалась с виа ферраты - ее эвакуировали с высоты
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севастополь, новости севастополя, происшествия, балаклава, горы крыма, крым
В Севастополе турист сорвался с двадцатиметровой скалы
В Севастополе турист сорвался с двадцатиметровой скалы и получил тяжелые травмы
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в районе необорудованного пляжа "Инжир" отдыхающий упал со скалы высотой 15-20 метров, сообщает правительство города.
Уточняется, что молодой человек, отдыхающий с компанией, отклонился от проторенной тропы и упал вниз. Падение пришлось на крупные камни, находящиеся на береговой линии. В результате он получил тяжелые ранения: черепно-мозговую травму, повреждения грудной клетки, перелом таза и рваную рану бедра. Когда прибыли спасатели, турист был в сознании.
"Для оперативного реагирования на место происшествия был направлен быстроходный катер "Питон" Спасательной службы Севастополя, который позволил значительно сократить время доставки спасателей и медиков к месту происшествия. После оказания первой помощи и стабилизации состояния пострадавшего началась подготовка к его эвакуации", – рассказали в правительстве.
После молодого человека доставили в Балаклаву и передали бригаде скорой помощи с последующей госпитализацией.
Как отметили в правительстве, катер "Питон" показывает высокую эффективность в спасательных операциях не первый раз. Благодаря плавному ходу судно является наиболее подходящим для транспортировки травмированных пострадавших.
"Все силы и средства были успешно задействованы в операции, после чего возвращены в пункты постоянной дислокации. Операция завершена в полном объеме", – завершили в правительстве.
Ранее в Ласпи под Севастополем женщина сорвалась с маршрута
виа ферраты и травмировалась.
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