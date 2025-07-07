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В России увеличат госпошлины для мигрантов и автовладельцев
В России увеличат госпошлины для мигрантов и автовладельцев - РИА Новости Крым, 07.07.2025
В России увеличат госпошлины для мигрантов и автовладельцев
В России планируют ввести новые пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повысить уже действующие тарифы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму,... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T18:57
2025-07-07T18:57
2025-07-07T18:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В России планируют ввести новые пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повысить уже действующие тарифы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет РИА Новости.Инициативы в отношении мигрантовИзменения для владельцев транспортаВ случае принятия закон вступит в силу в сентябре этого года, но не ранее чем через месяц со дня, когда он будет официально опубликован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнениеДорогая "коммуналка" и социальные счета: что ждет россиян в июлеУчастников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд
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мигранты, новости, россия, закон и право, автомобиль, пошлина, миграционная политика
В России увеличат госпошлины для мигрантов и автовладельцев
В России планируют увеличить госпошлины для мигрантов и автовладельцев – правительство
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В России планируют ввести новые пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повысить уже действующие тарифы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет РИА Новости.
"Правительство внесло в Госдуму законопроект о вводе новых госпошлин для автовладельцев и мигрантов, а также повышении действующих", – сказано в сообщении.
Инициативы в отношении мигрантов
—В отношении мигрантов вводится госпошлина за постановку на учет по месту пребывания в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания – 1000 рублей.
—С 420 рублей до 1000 рублей повышается пошлина за регистрацию иностранца по месту жительства.
—Продление срока действия разрешения на работу иностранцу будет стоить 4200 рублей, а выдача его дубликата или внесение в разрешение правок – 2100 рублей.
Изменения для владельцев транспорта
—За получение паспорта транспортного средства (ПТС) повышается пошлина с 800 до 1200 рублей. За внесение изменений в ранее выданный паспорт – до с 350 до 525 рублей.
—Пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, изготавливаемого на бумажной основе – до 1500 рублей, на пластиковой – до 4500 рублей.
—За выдачу национального водительского удостоверения, изготавливаемого на пластиковой основе, пошлина увеличивается с 2000 рублей до 4000 рублей, нового поколения – с 3000 рублей до 6000.
—Пошлина за выдачу госзнаков транспортных средств "Транзит" на металле для автомобилей и прицепов пошлина с 1600 рублей до 2400 рублей, а за выдачу регистрационного знака на автомобили – с 2000 до 3000 рублей, на мотоциклы и прицепы – с 1500 до 2250 рублей.
В случае принятия закон вступит в силу в сентябре этого года, но не ранее чем через месяц со дня, когда он будет официально опубликован.
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