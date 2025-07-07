https://crimea.ria.ru/20250707/v-rossii-uvelichat-gosposhliny-dlya-migrantov-i-avtovladeltsev-1147779906.html

В России увеличат госпошлины для мигрантов и автовладельцев

В России увеличат госпошлины для мигрантов и автовладельцев - РИА Новости Крым, 07.07.2025

В России увеличат госпошлины для мигрантов и автовладельцев

В России планируют ввести новые пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повысить уже действующие тарифы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму,... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T18:57

2025-07-07T18:57

2025-07-07T18:57

мигранты

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закон и право

автомобиль

пошлина

миграционная политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В России планируют ввести новые пошлины для автовладельцев и мигрантов, а также повысить уже действующие тарифы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет РИА Новости.Инициативы в отношении мигрантовИзменения для владельцев транспортаВ случае принятия закон вступит в силу в сентябре этого года, но не ранее чем через месяц со дня, когда он будет официально опубликован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнениеДорогая "коммуналка" и социальные счета: что ждет россиян в июлеУчастников СВО хотят освободить от госпошлины при обращении в суд

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мигранты, новости, россия, закон и право, автомобиль, пошлина, миграционная политика