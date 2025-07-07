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Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭП - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭП
Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭП - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭП
Задержаны четыре россиянина, причастные к диверсиям на территории Челябинской, Ивановской и Тульской областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T10:40
2025-07-07T10:40
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
россия
диверсия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Задержаны четыре россиянина, причастные к диверсиям на территории Челябинской, Ивановской и Тульской областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.По данным ведомства, фигуранты совершали поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных линий электропередачи."Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России на территориях Челябинской, Ивановской и Тульской областей пресечена противоправная деятельность четырех граждан РФ 1992, 2001 и 2004 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб осуществляли разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры регионов, совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных линий электропередачи", – говорится в сообщении.Кроме того, в ходе допроса задержанные рассказали, что перед совершением преступлений они стали жертвами телефонных мошенников. Злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками банков, убедили их перевести крупные суммы – от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей – на якобы "безопасные счета". После этого с пострадавшими связались уже другие лица, которые, представившись сотрудниками правоохранительных органов, начали угрожать им уголовным преследованием за "финансирование вооруженных сил Украины". Под этим предлогом и под видом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов, задержанных склонили к совершению диверсий.В ФСБ подчеркивают, что подобные преступления караются сроком до 20 лет лишения свободы.Ранее Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины, причастному к обороту и контрабанде оружия, осуществлению диверсий, в том числе подрыву морской газодобывающей платформы в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закладывала бомбу под машину - в Петербурге предотвратили терактПередал данные о позициях армии РФ – россиянин приговорен к 14 годам Крымчанину грозит 7 лет за оправдание атаки дрона ВСУ на Кремль
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, россия, диверсия, закон и право, видео
Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭП
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Задержаны четыре россиянина, причастные к диверсиям на территории Челябинской, Ивановской и Тульской областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.
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Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭП

ФСБ задержала четырех россиян за поджоги и диверсии по указанию спецслужб Украины

10:40 07.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Задержаны четыре россиянина, причастные к диверсиям на территории Челябинской, Ивановской и Тульской областей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.
По данным ведомства, фигуранты совершали поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных линий электропередачи.
"Федеральной службой безопасности РФ совместно с МВД России на территориях Челябинской, Ивановской и Тульской областей пресечена противоправная деятельность четырех граждан РФ 1992, 2001 и 2004 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб осуществляли разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры регионов, совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных линий электропередачи", – говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе допроса задержанные рассказали, что перед совершением преступлений они стали жертвами телефонных мошенников. Злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками банков, убедили их перевести крупные суммы – от 250 тысяч до 1,5 миллиона рублей – на якобы "безопасные счета". После этого с пострадавшими связались уже другие лица, которые, представившись сотрудниками правоохранительных органов, начали угрожать им уголовным преследованием за "финансирование вооруженных сил Украины". Под этим предлогом и под видом участия в проверке антитеррористической защищенности объектов, задержанных склонили к совершению диверсий.
В ФСБ подчеркивают, что подобные преступления караются сроком до 20 лет лишения свободы.
Ранее Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Украины, причастному к обороту и контрабанде оружия, осуществлению диверсий, в том числе подрыву морской газодобывающей платформы в акватории Черного моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиРоссияДиверсияЗакон и право
 
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