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Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник
Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться тропической воздушной массой – жарко и без осадков. Ночью местами туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться тропической воздушной массой – жарко и без осадков. Ночью местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31 градус.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем +28...+30 градусов.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250702/takoy-zasukhi-v-krymu-ne-bylo-50-let--uchenye-1147649518.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +36 градусов и без осадков

00:01 07.07.2025
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкОтдых в Крыму
Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Артем Креминский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться тропической воздушной массой – жарко и без осадков. Ночью местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный с переходом на юго-западный, ночью слабый днем умеренный. Температура воздуха ночью +28…+23 градуса, в горах +12…+17, днем +31…+36, в горах и на побережье +25…+30 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31 градус.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем +28...+30 градусов.
В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 7 июля
22:33Морской транспорт Севастополя возобновил работу
22:08Крымский мост: оперативная обстановка вечером в воскресенье
22:03В Севастополе закрыли рейд
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20:35Из-за задержек авиарейсов в столичных аэропортах добавили вагоны в поезда
20:20Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д и мосты в России
19:48Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколения
19:31"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
19:12ВСУ пытаются атаковать Москву: сбиты шесть беспилотников
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