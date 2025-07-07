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Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник
Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться тропической воздушной массой – жарко и без осадков. Ночью местами туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T00:01
2025-07-07T00:01
2025-07-07T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться тропической воздушной массой – жарко и без осадков. Ночью местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31 градус.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем +28...+30 градусов.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник до +36 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться тропической воздушной массой – жарко и без осадков. Ночью местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный с переходом на юго-западный, ночью слабый днем умеренный. Температура воздуха ночью +28…+23 градуса, в горах +12…+17, днем +31…+36, в горах и на побережье +25…+30 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31 градус.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем +28...+30 градусов.
В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности
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