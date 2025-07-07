https://crimea.ria.ru/20250707/tropicheskiy-vozdukh-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1147740953.html

Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник

Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Тропический воздух и туман: погода в Крыму в понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться тропической воздушной массой – жарко и без осадков. Ночью местами туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T00:01

2025-07-07T00:01

2025-07-07T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться тропической воздушной массой – жарко и без осадков. Ночью местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 градусов, днем +31...+33.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21, днем +29...+31 градус.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем +28...+30 градусов.В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250702/takoy-zasukhi-v-krymu-ne-bylo-50-let--uchenye-1147649518.html

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севастополь

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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