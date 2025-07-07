https://crimea.ria.ru/20250707/smert-romana-starovoyta-podtverdili-v-sk-1147779136.html
Смерть Романа Старовойта подтвердили в СК
Смерть Романа Старовойта подтвердили в СК - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Смерть Романа Старовойта подтвердили в СК
Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта обнаружено в личном автомобиле в Одинцово, следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T16:34
2025-07-07T16:34
2025-07-07T16:34
утраты
роман старовойт
россия
минтранс россии
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта обнаружено в личном автомобиле в Одинцово, следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти чиновника. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Следственные органы Подмосковья работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего."Основная версия – самоубийство", - добавила официальный представитель ведомства.7 июля президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Комментируя отставку Стровойта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уход с поста министра транспорта не связан с утратой доверия.Позже в СМИ появилась информация о том, что Старовойт покончил с собой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, роман старовойт, россия, минтранс россии, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Смерть Романа Старовойта подтвердили в СК
Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта обнаружено в личном автомобиле - СК