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Смерть Романа Старовойта подтвердили в СК - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Смерть Романа Старовойта подтвердили в СК
Смерть Романа Старовойта подтвердили в СК - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Смерть Романа Старовойта подтвердили в СК
Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта обнаружено в личном автомобиле в Одинцово, следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T16:34
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утраты
роман старовойт
россия
минтранс россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта обнаружено в личном автомобиле в Одинцово, следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти чиновника. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Следственные органы Подмосковья работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего."Основная версия – самоубийство", - добавила официальный представитель ведомства.7 июля президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Комментируя отставку Стровойта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уход с поста министра транспорта не связан с утратой доверия.Позже в СМИ появилась информация о том, что Старовойт покончил с собой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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утраты, роман старовойт, россия, минтранс россии, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Смерть Романа Старовойта подтвердили в СК

Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта обнаружено в личном автомобиле - СК

16:34 07.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта обнаружено в личном автомобиле в Одинцово, следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти чиновника. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением", - сказала она.
Следственные органы Подмосковья работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
"Основная версия – самоубийство", - добавила официальный представитель ведомства.
7 июля президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Комментируя отставку Стровойта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уход с поста министра транспорта не связан с утратой доверия.
Позже в СМИ появилась информация о том, что Старовойт покончил с собой.
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Роман Старовойт, экс-министр транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
16:16
Роман Старовойт – биография
 
УтратыРоман СтаровойтРоссияМинтранс РоссииНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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