https://crimea.ria.ru/20250707/smert-romana-starovoyta-podtverdili-v-sk-1147779136.html

Смерть Романа Старовойта подтвердили в СК

Смерть Романа Старовойта подтвердили в СК - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Смерть Романа Старовойта подтвердили в СК

Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта обнаружено в личном автомобиле в Одинцово, следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T16:34

2025-07-07T16:34

2025-07-07T16:34

утраты

роман старовойт

россия

минтранс россии

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта обнаружено в личном автомобиле в Одинцово, следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти чиновника. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Следственные органы Подмосковья работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего."Основная версия – самоубийство", - добавила официальный представитель ведомства.7 июля президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Комментируя отставку Стровойта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уход с поста министра транспорта не связан с утратой доверия.Позже в СМИ появилась информация о том, что Старовойт покончил с собой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250707/roman-starovoyt--biografiya-1147777756.html

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, роман старовойт, россия, минтранс россии, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации)