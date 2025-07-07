https://crimea.ria.ru/20250707/sevastopolskiy-strelok-pensioner-poluchil-ugolovnoe-delo-1147765945.html

Севастопольский стрелок-пенсионер получил уголовное дело

Севастопольский стрелок-пенсионер получил уголовное дело - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Севастопольский стрелок-пенсионер получил уголовное дело

В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении пенсионера за стрельбу в одном из кафе поселка Кача. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу. РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T10:28

2025-07-07T10:28

2025-07-07T10:28

стрельба

севастополь

происшествия

умвд россии по севастополю

закон и право

правосудие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении пенсионера за стрельбу в одном из кафе поселка Кача. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Об инциденте стало известно в субботу. 73-летний местный житель зашел в подсобное помещение для мойки посуды, где работает его бывшая возлюбленная. В ходе ссоры мужчина, желая продемонстрировать свою "мужественность", достал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в воздух.На месте происшествия полицейскими проведены все необходимые следственные действия, оружие изъято и направлено на экспертизу, опрошены очевидцы, добавили правоохранители.В отношении задержанного дознанием ОМВД России по Нахимовскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.Ранее в Севастополе полицейские задержали местного жителя, устроившего стрельбу из пневматического оружия по припаркованным автомобилям. По данным правоохранителей, 44-летний житель многоквартирного дома с балкона и из окна квартиры произвел несколько выстрелов в сторону иномарок, припаркованных во дворе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В одном из отелей Ялты задержали дебошира – он угрожал персоналуПьяный дрифт по проселочной: в Крыму произошла погоня со стрельбой В Крыму пьяный "соискатель" пришел устраиваться на работу с ружьем

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба, севастополь, происшествия, умвд россии по севастополю, закон и право, правосудие