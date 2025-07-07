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Севастополец получил два года за незаконный сбыт оружия

Севастополец получил два года за незаконный сбыт оружия - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Севастополец получил два года за незаконный сбыт оружия

В Севастополе местный житель незаконно торговал огнестрельным оружием, которое нашел у себя в гараже. Об этом сообщил в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T18:22

2025-07-07T18:22

2025-07-07T18:08

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель незаконно торговал огнестрельным оружием, которое нашел у себя в гараже. Об этом сообщил в прокуратуре города.По информации надзорного ведомства, в апреле 2024 года злоумышленник обнаружил в гараже револьвер Galand и почти 500 патронов к различным видам огнестрельного оружия, которые незаконно хранил там его покойный дед. Мужчина забрал эти предметы домой, затем нашел покупателя и в январе 2025 года продал за 25 тысяч рублей.Ранее в Херсонской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. При обыске по месту проживания мужчины были обнаружены и изъяты ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли убийство главы Новофедоровки 15-летней давностиСевастопольский стрелок-пенсионер получил уголовное делоПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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