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Севастополец получил два года за незаконный сбыт оружия
Севастополец получил два года за незаконный сбыт оружия - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Севастополец получил два года за незаконный сбыт оружия
В Севастополе местный житель незаконно торговал огнестрельным оружием, которое нашел у себя в гараже. Об этом сообщил в прокуратуре города. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T18:22
2025-07-07T18:22
2025-07-07T18:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель незаконно торговал огнестрельным оружием, которое нашел у себя в гараже. Об этом сообщил в прокуратуре города.По информации надзорного ведомства, в апреле 2024 года злоумышленник обнаружил в гараже револьвер Galand и почти 500 патронов к различным видам огнестрельного оружия, которые незаконно хранил там его покойный дед. Мужчина забрал эти предметы домой, затем нашел покупателя и в январе 2025 года продал за 25 тысяч рублей.Ранее в Херсонской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. При обыске по месту проживания мужчины были обнаружены и изъяты ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли убийство главы Новофедоровки 15-летней давностиСевастопольский стрелок-пенсионер получил уголовное делоПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников
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севастополь, прокуратура города севастополя, новости севастополя, происшествия, оружие, суд, приговор
Севастополец получил два года за незаконный сбыт оружия
В Севастополе мужчина торговал оружием и боеприпасами
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе местный житель незаконно торговал огнестрельным оружием, которое нашел у себя в гараже. Об этом сообщил в прокуратуре города.
По информации надзорного ведомства, в апреле 2024 года злоумышленник обнаружил в гараже револьвер Galand и почти 500 патронов к различным видам огнестрельного оружия, которые незаконно хранил там его покойный дед. Мужчина забрал эти предметы домой, затем нашел покупателя и в январе 2025 года продал за 25 тысяч рублей.
"Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновному два года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – сказано в сообщении.
Ранее в Херсонской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. При обыске по месту проживания мужчины были обнаружены и изъяты ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.
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