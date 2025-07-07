https://crimea.ria.ru/20250707/samoubiystvo-starovoyta-i-samolety-v-krym-glavnoe-za-den-1147786887.html

Самоубийство Старовойта и самолеты в Крым: главное за день

Самоубийство Старовойта и самолеты в Крым: главное за день - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Самоубийство Старовойта и самолеты в Крым: главное за день

Шесть миллионов на поддержку агропроектов ветеранов СВО в Крыму. Атаки беспилотников на Крым и другие регионы РФ. Освобождение новых населенных пунктов... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T22:42

2025-07-07T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Отставка и самоубийство министра транспорта РФ Романа Старовойта. Перспективы возобновления работы аэропорта в Симферополе. Заявление главы МД России Сергея Лаврова о невозможности применении принципа "территориальной целостности" для Украины. Взрывы бытового газа в Ершове и Курске. Шесть миллионов на поддержку агропроектов ветеранов СВО в Крыму. Атаки беспилотников на Крым и другие регионы РФ. Освобождение новых населенных пунктов российской армией.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отставка и самоубийство СтаровойтаПрезидент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ. Исполняющим обязанности министра транспорта президент назначил Андрея Никитина, который с февраля работал заместителем министра транспорта, а до этого с 2017 года возглавлял Новгородскую область. В это же день глава правительства РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Никитина на должность министра транспорта.Позже стало известно, что экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой. Его тело обнаружено в личном автомобиле в Одинцово, следствие рассматривает самоубийство как основную версию смерти чиновника.Авиасообщение с КрымомМеждународный аэропорт Симферополя готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина, заявил в понедельник глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.По словам Аксенова, несмотря на временное закрытие воздушной гавани Крыма по соображениям безопасности, в аэропорту проводятся все необходимые работы по его содержанию. Руководитель региона подчеркнул, что авиация остается для Крыма основным видом транспорта, без которого республика теряет определенную долю туристов.Заявление Лаврова по УкраинеКиевский режим не может претендовать на применение принципа "территориальной целостности", поскольку не представляет население юго-востока страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете "Magyar Nemzet". Лавров привел в пример заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, который в 2021 году публично называл жителей Юго-Востока Украины "существами" и призывал их ради будущего их детей и внуков убираться в Россию.Взрывы газа в Ершове и КурскеВ городе Ершове Саратовской области в многоквартирном доме произошел взрыв газа, после чего вспыхнул пожар с частичным обрушением на этаже. По предварительным данным, пострадали три квартиры, среди людей жертв нет.Позже бытовой газ также взорвался в Курске, в жилом доме в центре города. В результате взрыва пострадал 24-летний парень, у него поверхностные ожоги. В доме повреждены часть стены и балкон.Гранты на агропроекты для участников СВОКрым и еще девять регионов РФ получат гранты на реализацию агропромышленных проектов для поддержки ветеранов и участников специальной военной операции, сообщила в понедельник пресс-служба правительства России.Финансирование предназначено для Крыма, Адыгеи, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Якутии, Северной Осетии, Тывы, Хакасии, Белгородской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Его общий объем составит 64,2 млн рублей. Согласно документу, Республика Крым получит на эти цели почти 5,9 млн рублей.Успехи армии РоссииВооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль еще два населенных пункта – Дачное в Днепропетровской области и Бессаловку в Сумской, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Также российские военные ликвидировали более 1200 боевиков киевского режима в зоне проведения спецоперации и ударили по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ и местам хранения ударных беспилотников.Атаки беспилотников на регионы РоссииОчередную атаку украинских дронов отразила российская ПВО в ночь на понедельник. Перехвачен 91 украинский беспилотник, в том числе один на Крымом и семь – в акватории Черного моря. Днем над Крымом и Белгородской областью сбили еще два дрона.На юге Воронежской области из-за падения обломков беспилотника были задержаны несколько поездов. Обломки сбитого БПЛА упали на территорию Ильского нефтезавода на Кубани. Обошлось без пострадавших. Видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления также нет.Также в понедельник киевские боевики прицельно ударили по жилому кварталу города Васильевка Запорожской области – погиб 19-летний парень, разрушены более десяти квартир.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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