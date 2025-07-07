https://crimea.ria.ru/20250707/roman-starovoyt-snyat-s-dolzhnosti--kommentariy-kremlya-1147769459.html
Роман Старовойт снят с должности – комментарий Кремля
Роман Старовойт снят с должности – комментарий Кремля - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Роман Старовойт снят с должности – комментарий Кремля
Роман Старовойт отправлен в отставку не по утрате доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам уход Старовойта с поста... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T13:00
2025-07-07T13:00
2025-07-07T13:00
роман старовойт
новости
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Роман Старовойт отправлен в отставку не по утрате доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам уход Старовойта с поста министра транспорта России. Представитель Кремля отметил, что в соответствующем указе главы государства нет формулировки об утрате доверия.В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности министра транспорта Романа Старовойта, который возглавлял ведомство с мая 2024 года. Также глава государства указом назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ.У Дмитрия Пескова спросили, была ли связана отставка Старовойта с утратой доверия президентаГоворя о назначении Никитина, Песков отметил, что, по мнению президента РФ, его рабочие качества и опыт будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы важнейшее ведомство выполняло свои задачи и функции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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роман старовойт, новости, дмитрий песков, кремль, россия
Роман Старовойт снят с должности – комментарий Кремля
Роман Старовойт отправлен в отставку не по утрате доверия – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Роман Старовойт отправлен в отставку не по утрате доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам уход Старовойта с поста министра транспорта России. Представитель Кремля отметил, что в соответствующем указе главы государства нет формулировки об утрате доверия.
В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности министра транспорта Романа Старовойта, который возглавлял ведомство с мая 2024 года. Также глава государства указом назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ.
У Дмитрия Пескова спросили, была ли связана отставка Старовойта с утратой доверия президента
"Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было", – приводит РИА Новости ответ пресс-секретаря российского лидера
Говоря о назначении Никитина, Песков отметил, что, по мнению президента РФ, его рабочие качества и опыт будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы важнейшее ведомство выполняло свои задачи и функции.
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