Рейтинг@Mail.ru
Роман Старовойт снят с должности – комментарий Кремля - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250707/roman-starovoyt-snyat-s-dolzhnosti--kommentariy-kremlya-1147769459.html
Роман Старовойт снят с должности – комментарий Кремля
Роман Старовойт снят с должности – комментарий Кремля - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Роман Старовойт снят с должности – комментарий Кремля
Роман Старовойт отправлен в отставку не по утрате доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам уход Старовойта с поста... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T13:00
2025-07-07T13:00
роман старовойт
новости
дмитрий песков
кремль
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/07/1147769556_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_b96e7286a71ee20e772b74b7c75c8f7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Роман Старовойт отправлен в отставку не по утрате доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам уход Старовойта с поста министра транспорта России. Представитель Кремля отметил, что в соответствующем указе главы государства нет формулировки об утрате доверия.В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности министра транспорта Романа Старовойта, который возглавлял ведомство с мая 2024 года. Также глава государства указом назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ.У Дмитрия Пескова спросили, была ли связана отставка Старовойта с утратой доверия президентаГоворя о назначении Никитина, Песков отметил, что, по мнению президента РФ, его рабочие качества и опыт будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы важнейшее ведомство выполняло свои задачи и функции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/07/1147769556_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_1a943d16508847411f13441db04fd3a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман старовойт, новости, дмитрий песков, кремль, россия
Роман Старовойт снят с должности – комментарий Кремля

Роман Старовойт отправлен в отставку не по утрате доверия – Песков

13:00 07.07.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Роман Старовойт отправлен в отставку не по утрате доверия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя журналистам уход Старовойта с поста министра транспорта России. Представитель Кремля отметил, что в соответствующем указе главы государства нет формулировки об утрате доверия.
В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности министра транспорта Романа Старовойта, который возглавлял ведомство с мая 2024 года. Также глава государства указом назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ.
У Дмитрия Пескова спросили, была ли связана отставка Старовойта с утратой доверия президента

"Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было", – приводит РИА Новости ответ пресс-секретаря российского лидера

Говоря о назначении Никитина, Песков отметил, что, по мнению президента РФ, его рабочие качества и опыт будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы важнейшее ведомство выполняло свои задачи и функции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Роман СтаровойтНовостиДмитрий ПесковКремльРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43ВСУ нанесли прицельный удар по центру Васильевки Запорожской области
14:29На трассе "Таврида" в Крыму загорелся "КамАЗ" - что известно
14:22Что происходит на Крымском мосту
14:16В жилом доме в Саратовской области взорвался газ и обрушилась часть этажа
14:08Санатории и отели Евпатории: есть ли еще шанс попасть на отдых в июле
13:39Новости СВО: российские войска уничтожают киевских боевиков и бьют по ТЦК
13:17В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар вина
13:00Роман Старовойт снят с должности – комментарий Кремля
12:52Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – Лавров
12:44Аксенов: "Крымавтодор" должен стать монополистом строительства дорог в РК
12:28Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО
12:10Армия РФ освободила еще два поселка в Сумской и Днепропетровской областях
12:08Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи
11:47Над Крымом отработала ПВО
11:22В страшном ДТП на трассе "Таврида" один человек погиб и трое пострадали
11:18В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест
11:07Путин назначил врио главы Минтранса России
10:40Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭП 3:48
10:28Севастопольский стрелок-пенсионер получил уголовное дело
10:12На Керченском полуострове будут работать взрывотехники
Лента новостейМолния