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Роман Старовойт покончил с собой в Подмосковье - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Роман Старовойт покончил с собой в Подмосковье
Роман Старовойт покончил с собой в Подмосковье - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Роман Старовойт покончил с собой в Подмосковье
Экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T16:13
2025-07-07T16:28
роман старовойт
новости
россия
происшествия
московская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы."Предварительно, Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово", — сказал собеседник агентства.В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта. Также глава государства указом назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ.Комментируя отставку Стровойта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уход с поста министра транспорта не связан с утратой доверия.Роман Старовойт возглавлял Минтранс РФ с мая 2024 года. На этом посту он сменил Виталия Савельева, который был назначен вице-премьером правительства России. До этого он на протяжении почти шести лет работал губернатором Курской области.
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роман старовойт, новости, россия, происшествия, московская область
Роман Старовойт покончил с собой в Подмосковье

Роман Старовойт покончил с собой в Подмосковье

16:13 07.07.2025 (обновлено: 16:28 07.07.2025)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-министр транспорта РФ Роман Старовойт
Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил с собой в Одинцово, сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
"Предварительно, Старовойт покончил с собой в подмосковном Одинцово", — сказал собеседник агентства.
В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта. Также глава государства указом назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности главы Минтранса РФ.
Комментируя отставку Стровойта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уход с поста министра транспорта не связан с утратой доверия.
Роман Старовойт возглавлял Минтранс РФ с мая 2024 года. На этом посту он сменил Виталия Савельева, который был назначен вице-премьером правительства России. До этого он на протяжении почти шести лет работал губернатором Курской области.
Роман Старовойт, экс-министр транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
16:16
Роман Старовойт – биография
Роман СтаровойтНовостиРоссияПроисшествияМосковская область
 
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