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Роман Старовойт – биография

Роман Старовойт – биография - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Роман Старовойт – биография

Российский государственный и политический деятель Роман Старовойт родился в январе 1972 года в Курске. РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T16:16

2025-07-07T16:16

2025-07-07T16:15

роман старовойт

биография

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Российский государственный и политический деятель Роман Старовойт родился в январе 1972 года в Курске.В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Устинова (ныне Балтийский государственный технический университет "Военмех") по специальности "импульсные тепловые машины". Получил квалификацию "инженер-механик".В 2008 году окончил Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления РАНХиГС при президенте Российской Федерации) по специальности "государственное и муниципальное управление" с квалификацией "менеджер".В 1995-2001 годах работал генеральным директором компании по управлению активами негосударственного пенсионного фонда "Промышленный".В 2002-2005 годах был гендиректор строительной компании "Стройинвест".В 2005-2010 годах занимал должности начальника отдела по работе с инвесторами управления инвестиционных проектов, первого заместителя председателя комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.В 2010-2012 годах – референт, заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства России.С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года возглавлял Федеральное дорожное агентство.В октябре 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. В сентябре 2019 года по итогам выборов избран губернатором данного региона.14 мая 2024 года указом президента РФ назначен министром транспорта Российской Федерации.7 июля 2025 года Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта РФ.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман старовойт, биография, новости