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Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – Лавров - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – Лавров
Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – Лавров - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – Лавров
Киевский режим не может претендовать на применение принципа "территориальной целостности", поскольку не представляет население юго-востока страны, заявил... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T12:52
2025-07-07T13:06
сергей лавров
мнения
россия
новые регионы россии
референдум
общество
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим не может претендовать на применение принципа "территориальной целостности", поскольку не представляет население юго-востока страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете "Magyar Nemzet".Глава внешнеполитического ведомства России добавил, что они вследствие этого имеют правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории."Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины. Как я уже отметил, людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они – граждане второго сорта, чужаки", – подчеркнул Лавров.Министр иностранных дел РФ привел в пример заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, который в 2021 году публично называл жителей Юго-Востока Украины "существами" и призывал их ради будущего их детей и внуков убираться в Россию.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, мнения, россия, новые регионы россии, референдум, общество, украина
Принцип территориальной целостности к Украине неприменим – Лавров

Лавров: принцип территориальной целостности к Украине неприменим

12:52 07.07.2025 (обновлено: 13:06 07.07.2025)
 
© МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© МИД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим не может претендовать на применение принципа "территориальной целостности", поскольку не представляет население юго-востока страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете "Magyar Nemzet".
"Напомню, что в 1970 году – после многолетних дебатов Генассамблея ООН консенсусом приняла Декларацию о принципах международного права. В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов", – сказал Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства России добавил, что они вследствие этого имеют правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории.
"Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины. Как я уже отметил, людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они – граждане второго сорта, чужаки", – подчеркнул Лавров.
Министр иностранных дел РФ привел в пример заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, который в 2021 году публично называл жителей Юго-Востока Украины "существами" и призывал их ради будущего их детей и внуков убираться в Россию.
"Можно сказать, что они и последовали совету этого деятеля, проголосовав за возвращение домой – в Российскую Федерацию. Поскольку киевский режим население этих регионов не представляет, то, согласно международному праву, претендовать на то, чтобы принцип территориальной целостности применялся к украинскому государству в его нынешнем виде, он не может", – подытожил Лавров.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы.
На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.
28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.
Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
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