https://crimea.ria.ru/20250707/oblomki-bespilotnika-upali-na-territoriyu-neftezavoda-na-kubani-1147763980.html
Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани
Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани
В Краснодарском крае обломки сбитого беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T09:46
2025-07-07T09:46
2025-07-07T09:49
краснодарский край
новости сво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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ильский нпз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае обломки сбитого беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе, сообщает региональный оперштаб.Обошлось без пострадавших. Видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления также нет.На месте работают специальные и экстренные службы, добавили в оперштабе.По данным Минобороны, в ночь на понедельник средства ПВО перехватили 91 беспилотник над 14 регионами России и акваторией Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака беспилотников отражена над Россией В Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, ильский нпз
Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани
Обломки сбитого БПЛА упали на территорию Ильского нефтезавода на Кубани – оперштаб
09:46 07.07.2025 (обновлено: 09:49 07.07.2025)