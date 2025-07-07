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Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани
Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани
В Краснодарском крае обломки сбитого беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T09:46
2025-07-07T09:49
краснодарский край
новости сво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
ильский нпз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае обломки сбитого беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе, сообщает региональный оперштаб.Обошлось без пострадавших. Видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления также нет.На месте работают специальные и экстренные службы, добавили в оперштабе.По данным Минобороны, в ночь на понедельник средства ПВО перехватили 91 беспилотник над 14 регионами России и акваторией Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака беспилотников отражена над Россией В Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно
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краснодарский край, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, ильский нпз
Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани

Обломки сбитого БПЛА упали на территорию Ильского нефтезавода на Кубани – оперштаб

09:46 07.07.2025 (обновлено: 09:49 07.07.2025)
 
© www.i-npz.ruИльский НПЗ
Ильский НПЗ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае обломки сбитого беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе, сообщает региональный оперштаб.
"Сообщение о происшествии поступило от диспетчера нефтеперерабатывающего завода ночью 7 июля. Обломки беспилотника упали на территории одного из технологических цехов предприятия", - говорится в сообщении.
Обошлось без пострадавших. Видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления также нет.
На месте работают специальные и экстренные службы, добавили в оперштабе.
По данным Минобороны, в ночь на понедельник средства ПВО перехватили 91 беспилотник над 14 регионами России и акваторией Черного моря.
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