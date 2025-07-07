https://crimea.ria.ru/20250707/oblomki-bespilotnika-upali-na-territoriyu-neftezavoda-na-kubani-1147763980.html

Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани

Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани

В Краснодарском крае обломки сбитого беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T09:46

2025-07-07T09:46

2025-07-07T09:49

краснодарский край

новости сво

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

ильский нпз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/07/1147764225_13:0:1026:570_1920x0_80_0_0_6d1ea230df54d259536023a134a7a084.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае обломки сбитого беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе, сообщает региональный оперштаб.Обошлось без пострадавших. Видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления также нет.На месте работают специальные и экстренные службы, добавили в оперштабе.По данным Минобороны, в ночь на понедельник средства ПВО перехватили 91 беспилотник над 14 регионами России и акваторией Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака беспилотников отражена над Россией В Ростовской области введен режим ЧС из-за атаки беспилотников Беспилотники ВСУ атаковали Ростовскую область – что известно

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, ильский нпз